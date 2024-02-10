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10 февраля, 16:17

Фристайлисты Демидова и Иванов выиграли в хаф-пайпе на Спартакиаде 2024

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российские фристайлисты Валерия Демидова и Владимир Иванов выиграли золото в дисциплине хаф-пайп на Всероссийской спартакиаде 2024.

Демидова одержала победу, набрав 82,40 балла. Второе место заняла Александра Глазкова (73,60), третье — Екатерина Ефремова (61,80).

Иванов показал результат 95,00 балла. Серебро выиграл Леонид Фролов (89,40), бронзу — Прохор Шурыкин (87,80).

Александр Большунов&nbsp;&mdash; одна из&nbsp;главных звезд Спартакиады-2024. Всероссийская Спартакиада сильнейших 2024: основная информация

Всероссийская спартакиада 2024. Миасс

Фристайл. Хаф-пайп

Женщины

1. Валерия Демидова — 82,40 балла

2. Александра Глазкова — 73,60

3. Екатерина Ефремова — 61,80

Мужчины

1. Владимир Иванов — 95,00 балла

2. Леонид Фролов — 89,40

3. Прохор Шурыкин — 87,80

Всероссийская Спартакиада 2024
фристайл
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