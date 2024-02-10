Фристайлисты Демидова и Иванов выиграли в хаф-пайпе на Спартакиаде 2024
Российские фристайлисты Валерия Демидова и Владимир Иванов выиграли золото в дисциплине хаф-пайп на Всероссийской спартакиаде 2024.
Демидова одержала победу, набрав 82,40 балла. Второе место заняла Александра Глазкова (73,60), третье — Екатерина Ефремова (61,80).
Иванов показал результат 95,00 балла. Серебро выиграл Леонид Фролов (89,40), бронзу — Прохор Шурыкин (87,80).
Всероссийская спартакиада 2024. Миасс
Фристайл. Хаф-пайп
Женщины
1. Валерия Демидова — 82,40 балла
2. Александра Глазкова — 73,60
3. Екатерина Ефремова — 61,80
Мужчины
1. Владимир Иванов — 95,00 балла
2. Леонид Фролов — 89,40
3. Прохор Шурыкин — 87,80
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