Карпин рассказал, почему Терехов попал в расширенный список сборной России на октябрьские матчи

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, почему защитник «Сочи» Сергей Терехов попал в расширенный список национальной команды на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022.

«Терехов? Он был в бешеной форме до сентябрьских матчей. У нас есть дефицит на позиции крайних защитников, поэтому Терехова вызвали. Его квалификация позволяет ему играть на уровне сборной. Вчера он провел не весь матч, форма после травмы, возможно, не позволяет. Но игр еще много, все изменится», — сказал Карпин на пресс-конференции.

В текущем сезоне 31-летний россиянин провел 10 матчей в составе «Сочи», забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

В октябре сборная России проведет два матча отбора к ЧМ-2022: 8 октября команда сыграет со Словакией дома, 11 октября на выезде встретится со Словенией.