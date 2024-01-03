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Сегодня, 13:15

Генсек РФС: «Пока ФИФА не перечисляет деньги за участие игроков РПЛ в ЧМ-2022»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов
Максим Митрофанов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в интервью «СЭ» заявил, что клубы до сих пор не получили деньги от ФИФА за участие игроков РПЛ в ЧМ-2022 в Катаре.

«Пока ФИФА не перечисляет деньги за участие игроков РПЛ в чемпионате мира. Они ссылаются на внутренние правила европейских банков, согласно которым те не могут совершать платежи клубам, находящимся под санкциями. Поэтому «Зенит», ЦСКА, «Динамо» и прочие клубы, от которых вызывались сборники, не могут пока получить эти средства. По альтернативным вариантам перевода денег пока договориться с ФИФА не удалось», — сказал Митрофанов «СЭ».

На ЧМ-2022 выступали экс-защитник «Зенита» Деян Ловрен (Хорватия), полузащитник «Динамо» Муми Нгамале (Камерун) и бывший защитник бело-голубых Гильермо Варела, экс-игрок «Краснодара» Гжегож Крыховяк (Польша) и бывший полузащитник ЦСКА Никола Влашич.

Максим Митрофанов. «Подадим заявку на проведение Евро-2036, если с нас снимут санкции». Интервью генсека РФС Митрофанова
РФС
Максим Митрофанов
ФИФА
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

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Бенхамин Гарре

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Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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И К Ж
Виктор Александров

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