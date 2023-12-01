Месси: «Мало кто из футболистов может сказать, что добился всего. Слава Богу, я один из них»

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, что для него значит победа на чемпионате мира-2022.

«Это самое желанное событие. У каждого есть определенные мечты, но главная из них — победа на чемпионате мира со своей сборной. Мне посчастливилось выиграть все на клубном уровне с «Барселоной», а также на индивидуальном уровне. Не хватало только этого. Мало кто из футболистов может сказать, что добился всего. Слава Богу, я один из них. Усилиями, жертвами, трудом и смирением в конце концов ты достигаешь своих целей. Дорога может быть трудной, но нужно продолжать бороться за свои мечты. Я еще несколько лет назад был уверен, что стану чемпионом мира. Это было до поражения в финале в Бразилии. Потом это произошло. Я знал, что Бог хочет, чтобы я стал чемпионом мира», — приводит ESPN слова Месси.

В финале чемпионата мира 2022 года, который прошел в Катаре, аргентинцы обыграли сборную Франции (3:3, по пенальти — 4:2). 36-летний Месси был признан лучшим игроком турнира. На ЧМ-2022 нападающий забил семь голов.

Ранее стало известно, что за шесть футболок аргентинского футболиста с мирового первенства на аукционе предложили более 5 миллионов долларов.