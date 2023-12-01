Футбол
Чемпионат мира
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 22:34

Месси: «Мало кто из футболистов может сказать, что добился всего. Слава Богу, я один из них»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Лионель Месси.
Фото AFP

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, что для него значит победа на чемпионате мира-2022.

«Это самое желанное событие. У каждого есть определенные мечты, но главная из них — победа на чемпионате мира со своей сборной. Мне посчастливилось выиграть все на клубном уровне с «Барселоной», а также на индивидуальном уровне. Не хватало только этого. Мало кто из футболистов может сказать, что добился всего. Слава Богу, я один из них. Усилиями, жертвами, трудом и смирением в конце концов ты достигаешь своих целей. Дорога может быть трудной, но нужно продолжать бороться за свои мечты. Я еще несколько лет назад был уверен, что стану чемпионом мира. Это было до поражения в финале в Бразилии. Потом это произошло. Я знал, что Бог хочет, чтобы я стал чемпионом мира», — приводит ESPN слова Месси.

В финале чемпионата мира 2022 года, который прошел в Катаре, аргентинцы обыграли сборную Франции (3:3, по пенальти — 4:2). 36-летний Месси был признан лучшим игроком турнира. На ЧМ-2022 нападающий забил семь голов.

Ранее стало известно, что за шесть футболок аргентинского футболиста с мирового первенства на аукционе предложили более 5 миллионов долларов.

Источник: https://www.espn.com.ar/futbol/mundial/nota/_/id/12922275/lionel-messi-los-argentinos-me-quieren-y-es-una-hermosura
Лионель Месси
Сборная Аргентины по футболу
0
Читайте также
Крамник обвинил американского гроссмейстера Накамуру в читерстве
МОК еще не пустил россиян в Париж-2024, но уже готов проверить их на «нейтральность»
Пленный ВСУ заявил о малопригодности немецких БМП Marder на фронте
Голикова анонсировала введение в РФ обязательного диспансерного наблюдения
Пожар на рынке «Садовод» в Москве. Главное
Убившую новорожденного ребенка в поезде МЦК мать осудили на три года
Популярное видео
Финал ЧМ! Аргентина или Франция? Месси или Мбаппе?
ЧМ-2022: состоится ли полуфинал Бразилия — Аргентина?
ЧМ-2022: Рабинер из Катара, судейские нюансы с Вилковым
Александр Филимонов: первые впечатления от ЧМ в Катаре
ЧМ начинается! Без пива и с фейковыми болельщиками?
Карпин: стыки с Польшей / премиальные за ЧМ / общение с Черчесовым
Ивица Олич: «Россия не пыталась что-то изменить, а 90 минут обороняться очень сложно»
Почему сборная проиграла словакам?
Дзюба всем все доказал? Live «СЭ» о результатах сборной России на отборе ЧМ-2022
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

За шесть футболок Месси с ЧМ-2022 на аукционе предложили более 5 миллионов долларов

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости