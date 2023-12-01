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Сегодня, 00:12

За шесть футболок Месси с ЧМ-2022 на аукционе предложили больше 5 миллионов долларов

Руслан Минаев
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Лионель Месси.
Фото Reuters

Коллекция футболок нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси, в которых он выступал на ЧМ-2022 в Катаре, выставлена на аукцион Sotheby's.

В коллекцию вошли шесть маек футболиста, включая ту, в которой аргентинец вышел на поле в финале против сборной Франции (3:3, пенальти — 4:2). На данный момент за футболки предложили 5,2 миллиона долларов.

Лионель Месси выиграл ЧМ-2022 в составе сборной Аргентины и впервые в карьере стал чемпионом мира. 36-летний футболист является восьмикратным обладателем награды лучшему футболисту года «Золотой мяч», что является рекордным показателем.

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