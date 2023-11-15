Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Live
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Суперниндзя
Акинфеев. 20-й сезон
Главная
Общество

Сегодня, 13:00

Комментаторы Матч ТВ устроили скандал из-за ТЭФИ: Губерниев оскорбил Генича

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Константин Генич, Дмитрий Губерниев, Дмитрий Шнякин.

Комментаторы телеканала Матч ТВ Дмитрий Шнякин, Константин Генич и Дмитрий Губерниев устроили скандал из-за ежегодной премии ТЭФИ.

После публикации номинантов на награду «Ведущий спортивной программы/спортивный комментатор» Шнякин удивился тому, что в списке нет его совместного репортажа с Романом Трушечкиным с финала ЧМ-2022, но дважды упоминается Губерниев.

На премию выдвинуты эфир программы «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» от 19 февраля 2023 года, репортаж Губерниева с мужской лыжной гонки на Олимпиаде-2022 в Пекине и эфир программы «Катар-2022. Все на футбол» с Георгием Черданцевым.

«Разве за такие комментарии ЧМ по футболу дают ТЭФИ?»

«Номинации ТЭФИ словно напоминание: я настолько немощный комментатор, что умудрился испортить даже выдающийся финал ЧМ-2022 и потопил партнера Трушечкина. Репортаж которого удивительным образом проиграл конкуренцию одному из двух Губерниевых», — написал в своем Telegram-канале Шнякин.

Шнякина поддержал Константин Генич, который заявил, что комментарий с финала футбольного чемпионата мира обязан присутствовать в номинации.

«Конечно, без всяких скидок, без всяких лишних отсылок, и прочего: комментаторы финала чемпионата мира обязаны получить ТЭФИ! Не должны, а просто обязаны! Исключительно мое мнение. Не потому что, я дружу с Трушечкиным или Шнякиным, а потому что это был великий финал, и, однозначно, великолепный комментарий. Димас/Рома, ТЭФИ от коллег и аудитории вы заслужили без всяких премий от академиков. Аплодирую. Уважаю и люблю я Диму Губерниева, но какой нахрен Биатлон от 19.02?! Кошмар», — написал Генич в своем Telegram-канале.

После этого Дмитрий Губерниев ответил обоим коллегам, назвав их претензии смешными.

«Это очень все смешно! Разве за такие комментарии ЧМ по футболу дают ТЭФИ? ТЭФИ дают за прекрасные лыжные и биатлонные репортажи! И за классную программу «Биатлон с Губерниевым», и за блестящую программу «Все на Матч»! Просто надо хорошо работать и не завидовать... И смех, и грех...
И не переживайте, дорогие коллеги! Вы проигрывали и будете всегда проигрывать! Это нормально! Это как божий дар и яичница! Признание коллег по цеху надо заслужить! Мы в лыжах и биатлоне работаем гораздо лучше вас всех вместе взятых, это знает вся наша большая страна! Зависть — золотые мои коллеги- футбольные комментаторы, чувство плохое! Зависть — удел слабых! А сильные готовятся к зимнему сезону- скоро биатлон и лыжи!
Генич, я правильно понимаю, тот, кто с Месси на поле вышел, тот тоже лучший футболист мира? А вот замечательный Георгий Черданцев очень хорошо отработал в студии на ЧМ по футболу и заслуженно выдвинут коллегами по цеху на премию ТЭФИ! Георгий — респект!» — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

«Так никогда не говорил Курдюков, что не мешало ему всегда быть с отрывом лучшим комментатором биатлона»

Шнякин решил ответить Губерниеву, посчитав его посты слишком эгоистичными.

«Поверхностная психология и вкуснейший попкорн! Ну как такое не обожать? Признание в том, какой же я слабый, раз прибил работу могучего Трушечкина. Получаешь приятную и незаслуженную оценку маэстро Генича. Да и все в целом. Без оценок. А в ответ — вулканическое и показательное горение ягодиц! Как же задело. Особенно люблю вот этот старый трюк: «мне все-все завидуют!».
Вдруг подумал, что так никогда не говорил Сергей Курдюков. Что не мешало ему всегда быть с отрывом лучшим комментатором биатлона», — написал Шнякин.

Вслед за этим Губерниев опубликовал скриншот опроса из Telegram-канала Константина Генича «Первая фамилия, которая приходит на ум, когда вы слышите «Матч ТВ», в котором он занял первое место.

«Не могу удержаться! Этот опрос был в телеге футбольного комментатора Генича сразу после финала ЧМ по футболу! Лучшего за полвека! Вопросы, как говорится, есть? Тень... Знай свое место... Погрешность статистическая...» — написал Губерниев.

Церемония награждения лауреатов ТЭФИ-2023 пройдет 7 и 8 декабря.

Биатлон
Футбол
Дмитрий Губерниев
Константин Генич
4
2
Читайте также
Украинский чемпион мира по рыбалке отказался вернуться в страну после турнира в Италии
Тарасов пригласил экс-супругу Бузову в гости к своей семье
Сооснователь рок-группы «Алиса» Андрей Шаталин умер в 63 года
Байден может одобрить закон о госфинансировании без помощи Украине и Израилю
Владельцы новых европейских авто столкнулись с блокировками
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Юлия Костюшкина: Спортивная карьера / Дружба с Началовой
«Вашингтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 6
Россия уже не лидер фигурного катания? Что с Тутберидзе?
Панарин набирает очки в 14 матчах подряд
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Софья Муравьева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Дарья Садкова: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Владислав Дикиджи: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Трагедия в любительском матче
«Колорадо» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Сын Плющенко выдал гениальный прокат под Джексона!
Софья Муравьева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тарасов пригласил экс-супругу Бузову в гости к своей семье

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости