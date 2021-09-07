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Отборочный турнир ЧМ-2022: расписание и результаты матчей сборной России

17:45
Игорь Дивеев, Дмитрий Баринов, Марио Фернандес. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Игорь Дивеев, Дмитрий Баринов, Марио Фернандес. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Расписание и результаты матчей сборной России по футболу в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре.

Чемпионат мира-2022. Отборочный турнир. Европа. Группа H

24 марта. Мальта — Россия — 1:3

27 марта. Россия — Словения — 2:1

30 марта. Словакия — Россия — 2:1

1 сентября. Россия — Хорватия — 0:0

4 сентября. Кипр — Россия — 0:2

7 сентября. Россия — Мальта

8 октября. Россия — Словакия

11 октября. Словения — Россия

11 ноября. Россия — Кипр

14 ноября. Хорватия — Россия

Отборочный турнир ЧМ-2022: расписание и результаты матчей, турнирные таблицы

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Руслан Абушкин все материалы автора

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