Отборочный турнир ЧМ-2022: расписание и результаты матчей сборной России
17:45
Расписание и результаты матчей сборной России по футболу в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре.
Чемпионат мира-2022. Отборочный турнир. Европа. Группа H
24 марта. Мальта — Россия — 1:3
27 марта. Россия — Словения — 2:1
30 марта. Словакия — Россия — 2:1
1 сентября. Россия — Хорватия — 0:0
4 сентября. Кипр — Россия — 0:2
7 сентября. Россия — Мальта
8 октября. Россия — Словакия
11 октября. Словения — Россия
11 ноября. Россия — Кипр
14 ноября. Хорватия — Россия
Отборочный турнир ЧМ-2022: расписание и результаты матчей, турнирные таблицы
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