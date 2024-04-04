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Кафу: «То, как был организован чемпионат мира в России — просто сумасшествие»

Алина Савинова
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Бывший защитник и капитан сборной Бразилии Кафу сравнил чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре и мировое первенство 2018 года, которое проходило в России.

«С практической точки зрения выигрывает Катар, потому что все было сосредоточено в одном месте — все матчи проходили в Дохе. Максимальное время, которое было затрачено на поездку от одного стадиона к другому — час», — приводит Sport24 слова Кафу.

При этом он отметил, что его впечатлила организация турнира в России.

«У вас в стране прошел невероятный чемпионат мира! То, как был организован турнир — просто сумасшествие! Все было идеально продумано. Помню, что в России было огромное количество иностранных болельщиков, а бразильцы танцевали на улицах в обнимку с русскими фанатами!» — добавил Кафу.

Финальная часть чемпионата мира-2018 состоялась в России с 14 июня по 15 июля. Турнир проходил на 12 стадионах в 11 российских городах. Его победителем стала сборная Франции, которая в финале обыграла Хорватию со счетом 4:2. Россияне дошли до четвертьфинала, где в серии пенальти уступили хорватам (2:2, по пен. — 3:4).

Источник: Sport24
Кафу
Чемпионат мира по футболу
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