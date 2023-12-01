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Пивоваров заявил, что в ситуации с выплатами ФИФА от «Динамо» ничего не зависит

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о ситуации с выплатами ФИФА компенсаций за участие игроков в чемпионате мира в Катаре.

В октябре ФИФА сообщила, что денежные средства будут выплачены всем клубам, за которые футболист играл в течение двух лет, предшествующих чемпионату мира.

26 ноября генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что ФИФА не отправила деньги за участие игроков РПЛ в чемпионате мира-2022.

«Динамо» не находится под санкциями. Но эта ситуация не зависит от нас», — цитирует Пивоварова ТАСС.

На ЧМ-2022 выступали экс-защитник «Зенита» Деян Ловрен (Хорватия), полузащитник «Динамо» Муми Нгамале (Камерун) и бывший защитник бело-голубых Гильермо Варела, экс-игрок «Краснодара» Гжегож Крыховяк (Польша) и бывший полузащитник ЦСКА Никола Влашич.

Источник: ТАСС
Футбол
РФС
ФК Динамо (Москва)
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2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
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