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Месси — о победе на ЧМ-2022: «Я всю жизнь боролся за эту мечту. Не мог поверить, что Кубок наш»

Алина Савинова
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Лионель Месси.
Фото AFP

Форвард «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, что чувствовал после победы национальной команды на чемпионате мира по футболу 2022 года.

«В голове пронеслась тысяча мыслей... Трудно объяснить, что ты чувствуешь в этот момент. Было важно послать сигнал родным на трибунах, чтобы они могли увидеть этот момент. Я всю жизнь боролся за эту мечту. Это также была мечта моей семьи, моих друзей и всей Аргентины. Я сказал себе: «Все, я выиграл все». Когда я увидел Кубок мира на сцене, то не мог поверить, что он наш. Когда у меня впервые появилась возможность прикоснуться к нему, мне сразу же захотелось его поцеловать», — приводит L'Equipe слова Месси.

В финальном матче ЧМ-2022 сборная Аргентины одержала победу над Францией (3:3, пенальти — 4:2). Месси был признан лучшим игроком турнира.

Всего 36-летний форвард провел 178 матчей за национальную команду своей страны и отметился 106 голами.

Источник: https://www.lequipe.fr/France-Football/Article/Lionel-messi-laureat-d-un-huitieme-ballon-d-or-je-me-suis-battu-toute-ma-vie-pour-ce-reve/1429116
Лионель Месси
Сборная Аргентины по футболу
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