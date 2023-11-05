Месси — о победе на ЧМ-2022: «Я всю жизнь боролся за эту мечту. Не мог поверить, что Кубок наш»

Форвард «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, что чувствовал после победы национальной команды на чемпионате мира по футболу 2022 года.

«В голове пронеслась тысяча мыслей... Трудно объяснить, что ты чувствуешь в этот момент. Было важно послать сигнал родным на трибунах, чтобы они могли увидеть этот момент. Я всю жизнь боролся за эту мечту. Это также была мечта моей семьи, моих друзей и всей Аргентины. Я сказал себе: «Все, я выиграл все». Когда я увидел Кубок мира на сцене, то не мог поверить, что он наш. Когда у меня впервые появилась возможность прикоснуться к нему, мне сразу же захотелось его поцеловать», — приводит L'Equipe слова Месси.

В финальном матче ЧМ-2022 сборная Аргентины одержала победу над Францией (3:3, пенальти — 4:2). Месси был признан лучшим игроком турнира.

Всего 36-летний форвард провел 178 матчей за национальную команду своей страны и отметился 106 голами.