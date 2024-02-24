Пике: «Месси выиграл чемпионат мира в самое подходящее время»

Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике считает, что форвард Лионель Месси выиграл чемпионат мира вместе со сборной Аргентины в самый подходящий момент.

«Я взял Кубок мира, когда мне было 23 года, но тогда мы выигрывали все подряд. Месси выиграл чемпионат мира в самое подходящее время, чтобы оценить его за то, какой он есть, а также за все те страдания, через которые он прошел, чтобы завоевать трофей», — сказал Пике в интервью ESPN.

Месси стал чемпионом мира вместе со сборной Аргентины 18 декабря 2022 года. На тот момент ему было 35 лет. В финале турнира в Катаре аргентинцы обыграли национальную команду Франции (3:3, по пенальти — 4:2). Месси был признан лучшим игроком турнира. На ЧМ-2022 нападающий забил 7 голов.