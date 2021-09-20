Колосков — о вызове Глушакова: «Он похож на того Дениса, который стал чемпионом в «Спартаке»
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал «СЭ» возвращение Дениса Глушакова и Артема Дзюбы в расширенный состав сборной России на октябрьские матчи.
«У нас ряд игроков травмированы. Например, Зобнин. Понятное дело, что нужно взять какого-то опытного футболиста. Глушаков в последние игры играет стабильно. Он похож на того Глушакова, который стал чемпионом в «Спартаке». Что касается Дзюбы, то он прибавил в движении, если сравнивать с первыми играми. Если говорить об Агаларове, то его, наверное, взяли на перспективу», — сказал Колосков «СЭ».
Сегодня, 20 сентября, был опубликован расширенный состав национальной команды на матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022. В состав сборной вернулись полузащитник Денис Глушаков и форвард Артем Дзюба.
Состав сборной России на матчи отбора ЧМ-2022: Глушаков и Дзюба вернулись в команду
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