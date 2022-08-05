Футбол
Трансферы
Статьи
Все материалы Новости Видео Фото
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 08:30

Переговоры «Динамо» и «Монтеррея» по Монтесу затормозились, в ЦСКА приехал бразилец, «Торпедо» ведет экс-форварда «Зенита»

Матвей Морозов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Сесар Монтес.
Фото Global Look Press
Бернарду Силва.
Фото Global Look Press
1/2
Трансферные новости и слухи прошедшего дня — в обзоре «СЭ».

Монтес не перейдет в «Динамо»?

По информации Sport24, переговоры «Динамо» и «Монтеррея» по трансферу защитника Сесара Монтеса зашли в тупик. Как сообщает источник, стороны не могут договориться об условиях сделки.

Ранее стало известно, что бело-голубые заплатят за футболиста семь миллионов евро плюс бонусы. А сам Монтес подпишет контракт по схеме «3+1». На счету 25-летнего игрока один гол в 23 встречах за сборную Мексики.

Сесар Монтес. В «Динамо» ждут мексиканского гиганта. На родине его считают наследником легенды

Мойзес стал игроком ЦСКА

Защитник «Интернасьонала» Мойзес Барбоза перешел в ЦСКА. Арендное соглашение рассчитано на один сезон и предусматривает опцию выкупа. Футболист будет выступать за армейцев под 27-м номером.

Ранее он играл за «Комершал», «Бататаиш», «Мадурейра», «Коринтианс», «Ред Булл Брагантино», «Баия» и «Ботафого». Transfermarkt оценивает 27-летнего игрока в 1,6 миллиона евро.

«Севилья» арендовала Теллеса

«Севилья» взяла в аренду защитника «Манчестер Юнайтед» Алекса Теллеса. Договор рассчитан на один год и не предусматривает опцию выкупа. Соглашение бразильца с «МЮ» действует до июня 2024 года.

Ранее 29-летний футболист выступал за «Жувентуде», «Гремио», «Галатасарай», «Интер» и «Порту». В минувшем сезоне АПЛ Теллес сыграл 21 матч и отдал четыре голевые передачи.

Алексис Бека Бека, Сесар Монтес и&nbsp;другие: кто останется, кто сменит клубы? РПЛ, таблица переходов: Бека-Бека перешел в «Ниццу», «Динамо» может подписать Монтеса

«ПСЖ» ведет Силву

По информации Foot Mercato, «ПСЖ» претендует на полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силву. Парижане готовы побороться за португальцем с «Барселоной». Как сообщает источник, испанцы не готовы удовлетворить запросы «горожан», которые хотят получить за хавбека 85 миллионов евро.

Соглашение 27-летнего футболиста с «Сити» действует до 2025 года. В прошедшем сезоне АПЛ он принял участие в 35 матчах, забил восемь мячей и отдал четыре голевых передачи.

Бернарду Силва. Фото Global Look Press
Бернарду Силва.
Фото Global Look Press

Джорджевич может вернуться в РПЛ

По информации «РБ Спорт», нападающий Лука Джорджевич попал в сферу интересов «Торпедо». Также у футболиста есть варианты продолжения карьеры в Португалии и Испании.

Transfermarkt оценивает 28-летнего игрока в 450 тысяч евро. На данный момент форвард является свободным агентом. Ранее он выступал за «Могрен», «Зенит», «Сампдорию», «Понферрадину», «Арсенал», «Локомотив» и «Вайле».

Алекс Теллес
Бернарду Силва
Лука Джорджевич
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Севилья
ФК Торпедо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Мойзес Барбоза
Сесар Монтес
3
0
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
Читайте также
Какие продукты необходимо употреблять при дефиците витамина В12
«Ну, и кто я, если не русский»? Депутат Монсон — о паспортах США и ЛНР, иконе для мамы и последнем бое в ММА
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Лепсая: «Сегодня «Локо» не «Сапсан» и даже не паровоз. Дрезина!»
Лепсая о новых контрактах Вендела, Малкома и Клаудиньо: «За «Зенитом» стоит госкорпорация. Отсюда и щедрость»
Лепсая о побеге Варелы из «Динамо»: «Его агент переблефовал»
Лепсая: «ЦСКА представил Фукса с девушками в перьях. Это зашквар. Все равно что Головина представили бы в «Монако» лезгинкой»
Лепсая о Фернандесе: «Парагвайские центральные защитники — устоявшийся бренд»
Лепсая о Монтесе: «С адаптацией мексиканцев в Европе часто возникают сложности. Ребята с апломбом, капризные»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Аталанта» не отпускает Миранчука, «Динамо» закрывает сделку по Монтесу, Кавани — в «Боруссии»
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости