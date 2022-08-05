Переговоры «Динамо» и «Монтеррея» по Монтесу затормозились, в ЦСКА приехал бразилец, «Торпедо» ведет экс-форварда «Зенита»

Трансферные новости и слухи прошедшего дня — в обзоре «СЭ».

Монтес не перейдет в «Динамо»?

По информации Sport24, переговоры «Динамо» и «Монтеррея» по трансферу защитника Сесара Монтеса зашли в тупик. Как сообщает источник, стороны не могут договориться об условиях сделки.

Ранее стало известно, что бело-голубые заплатят за футболиста семь миллионов евро плюс бонусы. А сам Монтес подпишет контракт по схеме «3+1». На счету 25-летнего игрока один гол в 23 встречах за сборную Мексики.

Мойзес стал игроком ЦСКА

Защитник «Интернасьонала» Мойзес Барбоза перешел в ЦСКА. Арендное соглашение рассчитано на один сезон и предусматривает опцию выкупа. Футболист будет выступать за армейцев под 27-м номером.

Ранее он играл за «Комершал», «Бататаиш», «Мадурейра», «Коринтианс», «Ред Булл Брагантино», «Баия» и «Ботафого». Transfermarkt оценивает 27-летнего игрока в 1,6 миллиона евро.

«Севилья» арендовала Теллеса

«Севилья» взяла в аренду защитника «Манчестер Юнайтед» Алекса Теллеса. Договор рассчитан на один год и не предусматривает опцию выкупа. Соглашение бразильца с «МЮ» действует до июня 2024 года.

Ранее 29-летний футболист выступал за «Жувентуде», «Гремио», «Галатасарай», «Интер» и «Порту». В минувшем сезоне АПЛ Теллес сыграл 21 матч и отдал четыре голевые передачи.

«ПСЖ» ведет Силву

По информации Foot Mercato, «ПСЖ» претендует на полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силву. Парижане готовы побороться за португальцем с «Барселоной». Как сообщает источник, испанцы не готовы удовлетворить запросы «горожан», которые хотят получить за хавбека 85 миллионов евро.

Соглашение 27-летнего футболиста с «Сити» действует до 2025 года. В прошедшем сезоне АПЛ он принял участие в 35 матчах, забил восемь мячей и отдал четыре голевых передачи.

Бернарду Силва. Фото Global Look Press

Джорджевич может вернуться в РПЛ

По информации «РБ Спорт», нападающий Лука Джорджевич попал в сферу интересов «Торпедо». Также у футболиста есть варианты продолжения карьеры в Португалии и Испании.

Transfermarkt оценивает 28-летнего игрока в 450 тысяч евро. На данный момент форвард является свободным агентом. Ранее он выступал за «Могрен», «Зенит», «Сампдорию», «Понферрадину», «Арсенал», «Локомотив» и «Вайле».