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Сегодня, 18:18

«Севилья» арендовала защитника «Манчестер Юнайтед» Теллеса на один год

Карен Саркисян
Корреспондент
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«Севилья» арендовала защитника «Манчестер Юнайтед» Алекса Теллеса.

Как сообщает пресс-служба манкунианского клуба, контракт 29-летнего бразильца с «Севильей» рассчитан на один год и не предусматривает опцию выкупа трансфера.

В прошедшем сезоне Теллес забил один мяч и отдал четыре результативные передачи в 26 матчах за манкунианцев во всех турнирах. Соглашение защитника с клубом действует до 30 июня 2024 года.

Источник: https://www.manutd.com/en/news/detail/transfer-news-man-utd-defender-alex-telles-joins-sevilla-on-loan
Алекс Теллес
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Севилья
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