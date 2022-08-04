«Севилья» арендовала защитника «Манчестер Юнайтед» Теллеса на один год

«Севилья» арендовала защитника «Манчестер Юнайтед» Алекса Теллеса.

Как сообщает пресс-служба манкунианского клуба, контракт 29-летнего бразильца с «Севильей» рассчитан на один год и не предусматривает опцию выкупа трансфера.

В прошедшем сезоне Теллес забил один мяч и отдал четыре результативные передачи в 26 матчах за манкунианцев во всех турнирах. Соглашение защитника с клубом действует до 30 июня 2024 года.