Источник: Лука Джорджевич ведет переговоры с «Торпедо» и «Нижним Новгородом»

В услугах нападающего Луки Джорджевича заинтересованы два российских клуба.

По данным «РБ Спорт», в данный момент агент 28-летнего игрока ведет переговоры с «Торпедо» и «Нижним Новгородом». Ожидается, что трансфер может быть оформлен в ближайшие недели.

Ранее «СЭ» сообщал, что у черногорца есть два предложения из России. Также у игрока есть варианты в Португалии и Испании.

В данный момент Джорджевич является свободным агентом. Последним клубом футболиста был «Вайле», за который он играл в сезоне-2021/22. В составе датской команды форвард забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи в 26 матчах.