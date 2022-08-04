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Источник: Лука Джорджевич ведет переговоры с «Торпедо» и «Нижним Новгородом»

«РБ Спорт»: Лука Джорджевич ведет переговоры с «Торпедо» и «Нижним Новгородом»
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

В услугах нападающего Луки Джорджевича заинтересованы два российских клуба.

По данным «РБ Спорт», в данный момент агент 28-летнего игрока ведет переговоры с «Торпедо» и «Нижним Новгородом». Ожидается, что трансфер может быть оформлен в ближайшие недели.

Ранее «СЭ» сообщал, что у черногорца есть два предложения из России. Также у игрока есть варианты в Португалии и Испании.

В данный момент Джорджевич является свободным агентом. Последним клубом футболиста был «Вайле», за который он играл в сезоне-2021/22. В составе датской команды форвард забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи в 26 матчах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/luka-dzhordzhevich-vedet-peregovory-s-torpedo-i-pari-nn/
Лука Джорджевич
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ФК Торпедо (Москва)
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 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
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 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
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 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
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 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
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 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
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 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
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15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
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 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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