«ПСЖ» готов побороться с «Барселоной» за Бернарду Силву

«ПСЖ» готов бороться с «Барселоной» за подписание полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силву, сообщает Foot Mercato.

По данным источника, каталонский клуб не хочет удовлетворять запросы «Сити», который требует за 27-летнего игрока 85 миллионов евро. Силва готов перейти в «ПСЖ», если сделка с «Барсой» не будет завершена.

Ранее сообщалось, что полузащитник согласовал условия контракта с «Барселоной».

Действующий контракт футболиста с «горожанами» рассчитан до лета 2025 года. В прошедшем сезоне португалец забил 13 мячей и отдал 7 результативных передач в 50 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах.