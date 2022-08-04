«ПСЖ» готов побороться с «Барселоной» за Бернарду Силву
«ПСЖ» готов бороться с «Барселоной» за подписание полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силву, сообщает Foot Mercato.
По данным источника, каталонский клуб не хочет удовлетворять запросы «Сити», который требует за 27-летнего игрока 85 миллионов евро. Силва готов перейти в «ПСЖ», если сделка с «Барсой» не будет завершена.
Ранее сообщалось, что полузащитник согласовал условия контракта с «Барселоной».
Действующий контракт футболиста с «горожанами» рассчитан до лета 2025 года. В прошедшем сезоне португалец забил 13 мячей и отдал 7 результативных передач в 50 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах.
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13
|Монпелье
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|0-0
|0
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14
|Анже
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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15
|Труа
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|0
|0
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|0
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16
|Лорьян
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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17
|Клермон Фут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Тулуза
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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19
|Аяччо
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20
|Осер
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|5.08
|22:00
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Лион – Аяччо
|- : -
|6.08
|18:00
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Страсбур – Монако
|- : -
|6.08
|22:00
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Клермон Фут – ПСЖ
|- : -
|7.08
|14:00
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Тулуза – Ницца
|- : -
|7.08
|16:00
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Анже – Нант
|- : -
|7.08
|16:00
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Ланс – Брест
|- : -
|7.08
|16:00
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Лилль – Осер
|- : -
|7.08
|16:00
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Монпелье – Труа
|- : -
|7.08
|18:05
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Ренн – Лорьян
|- : -
|7.08
|21:45
|
Марсель – Реймс
|- : -
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