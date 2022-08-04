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Источник: переговоры «Динамо» и «Монтеррея» по трансферу Монтеса зашли в тупик

Переговоры «Динамо» и «Монтеррея» по трансферу Монтеса зашли в тупик
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Переговоры «Динамо» и «Монтеррея» по трансферу защитника Сесара Монтеса зашли в тупик, сообщает Sport24.

По информации источника, клубы не могут договориться об условиях трансфера 25-летнего мексиканца.

Ранее сообщалось, что московский клуб заплатит за защитника семь миллионов евро плюс три миллиона в виде бонусов, а сам Монтес подпишет контракт по схеме «3+1».

В нынешнем сезоне Монтес провел за «Монтеррей» шесть матчей и не отметился результативными действиями. Также на счету защитника один гол в 23 встречах за сборную Мексики.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-08-04-peregovory-dinamo-i-monterreya-po-transferu-montesa-zashli-v-tupik
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 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
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 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
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 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
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8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
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 Факел 3 0 2 1 6-7 2
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 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
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 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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