Источник: переговоры «Динамо» и «Монтеррея» по трансферу Монтеса зашли в тупик

Переговоры «Динамо» и «Монтеррея» по трансферу Монтеса зашли в тупик

Переговоры «Динамо» и «Монтеррея» по трансферу защитника Сесара Монтеса зашли в тупик, сообщает Sport24.

По информации источника, клубы не могут договориться об условиях трансфера 25-летнего мексиканца.

Ранее сообщалось, что московский клуб заплатит за защитника семь миллионов евро плюс три миллиона в виде бонусов, а сам Монтес подпишет контракт по схеме «3+1».

В нынешнем сезоне Монтес провел за «Монтеррей» шесть матчей и не отметился результативными действиями. Также на счету защитника один гол в 23 встречах за сборную Мексики.