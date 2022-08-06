«Зенит» следит за защитником «Коринтианс», два экс-игрока «Спартака» будут в «Шальке», «Болонья» опровергла слухи о Шомуродове
«Зенит» ведет Ренану
По информации Yahoo, защитник «Коринтианс» Роберту Ренану попал в сферу интересов «Зенита». Как сообщает источник, российский клуб пока не делал предложений по 18-летнему игроку. Отмечается, что за футболистом также следят дортмундская «Боруссия» и «Вулверхэмптон». Transfermarkt оценивает его в два миллиона евро. Бразильцы владеют всего 55 процентами прав на Ренану.
Ларссон стал игроком «Шальке»
Бывший нападающий «Спартака» Джордан Ларссон подписал соглашение с «Шальке». Договор с форвардом рассчитан до 2025 года. Швед будет выступать за новую команду под седьмым номером. В июне футболист расторг контракт со «Спартаком». До этого 25-летний игрок выступал за «АИК», «Норчепинг», «НЕК Неймеген» и «Хельсингборг».
«Болонья» не следит за Шомуродовым
Спортивный директор «Болоньи» Джованни Сартори в разговоре с «СЭ» опроверг информацию о трансфере нападающего «Ромы» Элдора Шомуродова. «Информация о том, что «Рома» якобы продаст Шомуродова в «Болонью» из-за прихода Белотти — неправда. Мы не собираемся покупать Элдора», — сказал Сартори.
До этого сообщалось, что римляне продадут Шомуродова в «Болонью» потому, что хотят разгрузить зарплатную ведомость. Контракт 27-летнего футболиста с «Ромой» рассчитан до 2026 года. Ранее стало известно, что узбекский игрок не впечатлил главного тренера римлян Жозе Моуринью во время предсезонной подготовки.
«Уфа» подписала Масалова
Защитник Александр Масалов подписал соглашение с «Уфой». Сроки договора с 25-летним игроком не раскрываются. Украинец присоединился к команде в статусе свободного агента. Transfermarkt оценивает его в 200 тысяч евро. До этого футболист выступал за «Десну», «Динамо-Авто» и «Колос Ковалевку».
Карцев прошел медобследование для «Динамо»
По информации «РБ Спорт», полузащитник «Маккаби» из Нетании Эден Карцев успешно прошел медосмотр перед переходом в «Динамо». Как сообщает источник, бело-голубые могут подписать соглашение с израильтянином в ближайшие дни. Отмечается, что препятствий для трансфера хавбека в российский клуб нет. До этого «СЭ» сообщал, что договор будет подписан на пять лет. Transfermarkt оценивает 22-летнего игрока в один миллион евро.
Защитник «Фламенго» перейдет в «Краснодар»
По информации «СЭ», «Краснодар» договорился о трансфере защитника «Фламенго» Лео Перейры. 5 августа Sport24 сообщил, что «быки» интересуется 26-летним футболистом. Российский клуб сделал предложение бразильцам. Красно-черные дали согласие на сделку. Соглашение Перейры с «Фламенго» было рассчитано до 2024 года. Transfermarkt оценивает его в 3,5 миллиона евро.