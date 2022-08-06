«Зенит» следит за защитником «Коринтианс», два экс-игрока «Спартака» будут в «Шальке», «Болонья» опровергла слухи о Шомуродове

Трансферные новости и слухи прошедшего дня — в обзоре «СЭ».

По информации Yahoo, защитник «Коринтианс» Роберту Ренану попал в сферу интересов «Зенита». Как сообщает источник, российский клуб пока не делал предложений по 18-летнему игроку. Отмечается, что за футболистом также следят дортмундская «Боруссия» и «Вулверхэмптон». Transfermarkt оценивает его в два миллиона евро. Бразильцы владеют всего 55 процентами прав на Ренану.

Ларссон стал игроком «Шальке»

Бывший нападающий «Спартака» Джордан Ларссон подписал соглашение с «Шальке». Договор с форвардом рассчитан до 2025 года. Швед будет выступать за новую команду под седьмым номером. В июне футболист расторг контракт со «Спартаком». До этого 25-летний игрок выступал за «АИК», «Норчепинг», «НЕК Неймеген» и «Хельсингборг».

Джордан Ларссон. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Спортивный директор «Болоньи» Джованни Сартори в разговоре с «СЭ» опроверг информацию о трансфере нападающего «Ромы» Элдора Шомуродова. «Информация о том, что «Рома» якобы продаст Шомуродова в «Болонью» из-за прихода Белотти — неправда. Мы не собираемся покупать Элдора», — сказал Сартори.

До этого сообщалось, что римляне продадут Шомуродова в «Болонью» потому, что хотят разгрузить зарплатную ведомость. Контракт 27-летнего футболиста с «Ромой» рассчитан до 2026 года. Ранее стало известно, что узбекский игрок не впечатлил главного тренера римлян Жозе Моуринью во время предсезонной подготовки.

Элдор Шомуродов. Фото Global Look Press

«Уфа» подписала Масалова

Защитник Александр Масалов подписал соглашение с «Уфой». Сроки договора с 25-летним игроком не раскрываются. Украинец присоединился к команде в статусе свободного агента. Transfermarkt оценивает его в 200 тысяч евро. До этого футболист выступал за «Десну», «Динамо-Авто» и «Колос Ковалевку».

Карцев прошел медобследование для «Динамо»

По информации «РБ Спорт», полузащитник «Маккаби» из Нетании Эден Карцев успешно прошел медосмотр перед переходом в «Динамо». Как сообщает источник, бело-голубые могут подписать соглашение с израильтянином в ближайшие дни. Отмечается, что препятствий для трансфера хавбека в российский клуб нет. До этого «СЭ» сообщал, что договор будет подписан на пять лет. Transfermarkt оценивает 22-летнего игрока в один миллион евро.

Защитник «Фламенго» перейдет в «Краснодар»

По информации «СЭ», «Краснодар» договорился о трансфере защитника «Фламенго» Лео Перейры. 5 августа Sport24 сообщил, что «быки» интересуется 26-летним футболистом. Российский клуб сделал предложение бразильцам. Красно-черные дали согласие на сделку. Соглашение Перейры с «Фламенго» было рассчитано до 2024 года. Transfermarkt оценивает его в 3,5 миллиона евро.