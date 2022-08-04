ЦСКА объявил об аренде защитника «Интернасьонала» Мойзеса

ЦСКА объявил об аренде защитника «Интернасьонала» Мойзеса Барбозы.

Как сообщает пресс-служба армейцев, соглашение с 27-летним бразильцем рассчитано до окончания сезона-2022/23 и предусматривает опцию выкупа трансфера.

Защитник будет выступать за красно-синих под 27-м номером.

В нынешнем сезоне Мойзес забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи в 19 матчах за бразильский клуб.

После трех туров Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА набрал семь очков и занимает третье место в турнирной таблице.