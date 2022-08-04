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Сегодня, 17:52

ЦСКА объявил об аренде защитника «Интернасьонала» Мойзеса

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Роман Бабаев и Мойзес Барбоза.
Фото Официальный сайт ПФК ЦСКА

ЦСКА объявил об аренде защитника «Интернасьонала» Мойзеса Барбозы.

Как сообщает пресс-служба армейцев, соглашение с 27-летним бразильцем рассчитано до окончания сезона-2022/23 и предусматривает опцию выкупа трансфера.

Защитник будет выступать за красно-синих под 27-м номером.

В нынешнем сезоне Мойзес забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи в 19 матчах за бразильский клуб.

После трех туров Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА набрал семь очков и занимает третье место в турнирной таблице.

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РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Мойзес Барбоза
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 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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6.08 15:00
Урал – Спартак
 - : -
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ЦСКА – Факел
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Краснодар – Локомотив
 - : -
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
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Торпедо – Химки
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Федор Смолов

Федор Смолов

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 4
Эдуард Сперцян

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Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 3
П
Даниил Уткин

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Ростов

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Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

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Урал

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Александр Черников

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Краснодар

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Дмитрий Баринов

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