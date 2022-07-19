«Зенит» арендовал вратаря «Коринтианса» Ивана на год с правом выкупа
«Зенит» объявил о том, что вратарь «Коринтианс» Иван Куарежма присоединился к команде из Санкт-Петербурга.
Российский клуб арендовал 25-летнего бразильца на один год с правом выкупа.
Иван Куарежма перешел в «Коринтианс» в январе 2022 года. Голкипер пропустил 2 гола в 3 матчах за команду, отыграв 1 встречу на ноль.
Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 2,5 миллиона евро.
Источник: https://t.me/fczenit/6402
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|1
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|1
|
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|0
|0
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|0
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Зенит – Факел
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Кр. Советов – Спартак
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ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.06
|00:00
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Локомотив – Торпедо
|- : -
|3.06
|00:00
|
Ахмат – Краснодар
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|3.06
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Факел
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Оренбург
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|П
|
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Ильнур Альшин
Факел
|1
|
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Крылья Советов
|1
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Александр Долгов
Химки
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|И
|К
|Ж
|
|
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Спартак
|1
|0
|0
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Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0
|
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Ростов
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