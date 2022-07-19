«Зенит» арендовал вратаря «Коринтианса» Ивана на год с правом выкупа

«Зенит» объявил о том, что вратарь «Коринтианс» Иван Куарежма присоединился к команде из Санкт-Петербурга.

Российский клуб арендовал 25-летнего бразильца на один год с правом выкупа.

Иван Куарежма перешел в «Коринтианс» в январе 2022 года. Голкипер пропустил 2 гола в 3 матчах за команду, отыграв 1 встречу на ноль.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 2,5 миллиона евро.