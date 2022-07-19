Президент «Гуарани» подтвердил, что Роберто Фернандес перейдет в «Динамо»

Президент «Гуарани» Эмилио Дахер рассказал о переходе защитника Роберто Фернандеса в московское «Динамо».

«Фернандес едет в Россию в «Динамо». Уже все готово, он отправится в московскую команду на этой неделе. «Динамо» выкупит 80 процентов прав», — приводит слова Дахера D10.

22-летний парагваец должен стать заменой Фабиану Бальбуэне, приостановившему контракт с бело-голубыми до лета 2023 года. Портал ABC сообщает, что Фернандес подпишет соглашение на 5 лет.

В составе «Гуарани» Фернандес отыграл в общей сложности 70 матчей, забил 2 гола и отдал 3 результативных передачи. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 1,3 миллиона евро.