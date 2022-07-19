«Бавария» покупает защитника за 80 миллионов евро. Три года назад его считали самым перспективным в мире

Маттейс де Лигт не смог стать своим в «Ювентусе».

«Бавария» приобрела у «Ювентуса» защитника Маттейса де Лигта: сумма сделки может составить 80 миллионов евро (70 — базовые гарантированные выплаты, плюс еще 10 может набежать за счет бонусов), контракт рассчитан на пять лет, зарплата голландца в Мюнхене составит 12 миллионов евро в год. Не рекордный трансфер — за Виргила ван Дейка и Харри Магуайра платили больше, но сумма для игрока обороны очень серьезная. Только никакого восторга она не вызывает. Напротив, кажется даже, что «Бавария» переплачивает, хотя это совсем не в ее стиле.

Но логика чемпионов Германии понятна. Во-первых, за год с небольшим «Бавария» потеряла Давида Алабу и Никласа Зюле, а так как Бенжамен Павар давно воспринимается как фланговый игрок, клубу нужен качественный центральный защитник. Во-вторых, в августе де Лигту исполнится 23 года, что подразумевает его дальнейший прогресс. Наконец, «Бавария» заплатит за голландца меньше, чем три года назад «Ювентус», отправивший на счета «Аякса» и представлявшего интересы футболиста Мино Райолы 85 миллионов с учетом дополнительных выплат.

Признаюсь, тогда я погорячился, написав, что де Лигт — недостающий фрагмент в пазле, из которого сложится мечта «Старой синьоры» о победе в Лиге чемпионов. Но только впечатления тогда были именно такими. Де Лигт был звездой в едва не пробившемся в финал главного еврокубка «Аяксе», а также стал одним из символов возрождения сборной Нидерландов, которая благодаря голу защитника в ворота англичан дошла до финала Лиги наций-2019, где, правда, проиграла Португалии.

Маттейс де Лигт. Фото Global Look Press

Как раз после той игры к де Лигту подошел Криштиану Роналду и сказал, что хочет видеть его в «Ювентусе». Это же была действительно крутая история! А тут еще и ФИФА усилила впечатление, включив 19-летнего на тот момент защитника в десятку претендентов на звание лучшего футболиста года вместе с занявшим тогда второе место напарником по центру обороны «оранжевых» ван Дейком.

За де Лигтом выстроилась очередь из топ-клубов, но он отказал всем, включая «Барселону», и прислушался к мнению Райолы, который пользовался полным доверием футболиста. Каталонцам же из того звездного «Аякса» достался Френки де Йонг, чья зарплата сейчас стала для сине-гранатовых камнем на шее и вылилась в бесконечный сериал с продажей полузащитника в «МЮ». Возможно, в схожей ситуации оказался бы и де Лигт, так как в Испании посчитали, что суммарные затраты на его трансфер и последующее обслуживание контракта вылились бы в 200 миллионов евро.

К тому же Райола требовал зарплату на уровне 10 миллионов, тогда как еще не испытывавший сложностей с финансами «Ювентус» был готов платить (сошлись на 8 миллионах чистыми плюс бонусы, больше в Турине получал только Криштиану). В итоге же разочарованы остались все, хотя понятно, что сейчас и клуб, и футболист будут соблюдать все положенные нормы этикета и поблагодарят друг друга за сотрудничество.

Только по факту за три года в Турине вместо «ушастого» кубка де Лигт ограничился лишь парой трофеев — скудетто двухлетней давности и прошлогодним Кубком Италии.

А еще поработал с тремя разными тренерами — Маурицио Сарри, Андреа Пирло и Массимилиано Аллегри. Возможно, в интервью де Лигт будет политкорректно рассуждать, что каждый из этих специалистов его по-своему обогатил. Однако очевидно, что это были смутные для «Старой синьоры» времена, а ежегодная смена тренерских требований — совсем не то, что требуется пусть и безумно талантливому, но все еще не сформировавшемуся до конца футболисту.

Маттейс де Лигт. Фото Global Look Press

Отсюда ошибки, к которым в силу статуса футболиста и его стоимости всегда было приковано особое внимание. А наличие таких конкурентов, как Джорджо Кьеллини и Леонардо Бонуччи, в какой-то момент заставило де Лигта познакомиться со скамейкой запасных. Лишь в минувшем сезоне, когда ветераны стали сдавать и регулярно травмировались, голландец стал превращаться в ключевую фигуру в обороне. Даже он сам назвал последний спортивный год лучшим в составе бьянконери.

При этом у де Лигта давно появились сомнения в перспективах «Юве». Отсюда отсутствие прогресса в переговорах о новом контракте и слова генерального директора туринцев Маурицио Арривабене, который посетовал, что игроки слушают не клубы, а своих представителей, поэтому сложно что-то сделать, если человек намерен уйти. И уже по окончании сезона последовало выступление де Лигта, заявившего: «Когда придет время, я решу, продлевать ли контракт или искать другое место. Я всегда принимал решения, основываясь на спортивном проекте, и двух подряд четвертых мест недостаточно. Нам нужно сделать шаг вперед, результаты разочаровывают».

В тот момент стало понятно, что голландец уедет из Турина, только логика в решении сменить клуб не просматривалась. Де Лигт прогрессировал под началом Аллегри. «Юве» еще зимой приобрел Душана Влаховича и Дениса Закарию, потом выкупил Федерико Кьезу, а недавно подписал Поля Погба и Анхеля Ди Марию. Налицо все предпосылки для прогресса, однако де Лигт все равно ушел. Да еще и не в «Челси» или «МЮ», что стало бы однозначным шагом вперед, а в «Баварию».

Вне всякого сомнения, это топ-клуб, только каким он будет без Роберта Левандовски, не знает никто. Да и Юлиан Нагельсманн, при всем к нему уважении, пока не выглядит ровней выигравшему Лигу чемпионов Ханси Флику. А бундеслига — будучи классным и зрелищным турниром — остается фермой для прокачки талантов, но напрочь лишена интриги. Нынешняя серия А в плане конкуренции куда как интереснее. Не говоря уже об АПЛ.

Так что выбор де Лигта можно назвать как минимум спорным. Та ли эта судьба, которую предрекал молодому одноклубнику Бонуччи, уверяя, что голландец станет лучшим защитником мира? И не слишком ли сильно футболист слушал своих агентов — Райолу и унаследовавшую его империю Рафаэлу Пименту?