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Сегодня, 19:05

«Бавария» объявила о трансфере защитника «Ювентуса» де Лигта

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Маттейс де Лигт.
Фото КФ «Бавария».

«Бавария» 19 июля на официальном сайте объявила о трансфере защитника «Ювентуса» Маттейса де Лигта. Игрок заключил с немецким клубом контракт до 30 июня 2027 года.

Ранее сообщалось, что покупка де Лигта обойдется «Баварии» в 70 миллионов евро без учета бонусов.

В прошлом сезоне 22-летний защитник забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 42 матчах за «Ювентус» во всех турнирах.

Де Лигт стал игроком «Юве» в 2019 году, перейдя из «Аякса». Соглашение между сторонами истекало в 2024 году.

Маттейс де Лигт
ФК Бавария
ФК Ювентус
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