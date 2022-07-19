Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:08

Источник: «Фейеноорд» хочет досрочно расторгнуть аренду Хендрикса

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Йоррит Хендрикс.
Фото ФК «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Йоррит Хендрикс может покинуть «Фейеноорд», где выступает на правах аренды, сообщает 1908.nl.

Главный тренер клуба из Роттердама Арне Слот проинформировал 27-летнего полузащитника, что он не входит в его планы. Хендрикс не был включен в список игроков, которые отправятся с командой на предсезонный сбор.

Полузащитник оказался в «Фейеноорде» в январе 2022 год, когда клуб арендовал его у «Спартака». Он провел за голландский клуб 14 матчей, в которых отметился 1 голом и 1 результативной передачей.

Срок его аренды истекает летом 2023 года. Портал Transfermarkt на данный момент оценивает стоимость игрока в 1,8 миллиона евро.

Йоррит Хендрикс
ФК Спартак (Москва)
ФК Фейеноорд
3
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Шпинат: польза и вред для организма
«Теперь надо учиться жить заново». Как Романцев и все легенды «Спартака» прощались с Георгием Ярцевым
Материалы сюжета: РПЛ, 2-й тур: ЦСКА — «Сочи», «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи
Лого топов РПЛ: как они могут выглядеть с символами города или клубов
В Бразилии сообщили, что «Локомотив» предлагал 6,5 миллиона евро за игрока «Флуминенсе»
Александр Мостовой отметил вклад Леонида Федуна в историю «Спартака»
«Торпедо» поздравило известного актера и болельщика клуба Александра Ширвиндта с днем рождения
Мостовой: «Сам футбол изменился, но качество игроков в те времена и сейчас примерно такое же»
Александр Мостовой объяснил, почему ему не предлагают работу в российском футболе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Александр Мостовой отметил вклад Леонида Федуна в историю «Спартака»

В Бразилии сообщили, что «Локомотив» предлагал 6,5 миллиона евро за игрока «Флуминенсе»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 1 1 0 0 4-2 3
2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
5
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
6
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
7
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
10
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
11
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
12
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
13
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
14
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 1 0 0 1 0-2 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.06 00:00
Зенит – Факел
 - : -
3.06 00:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 00:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 00:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
3.06 00:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
3.06 00:00
Оренбург – Динамо
 - : -
3.06 00:00
Н. Новгород – Химки
 - : -
3.06 00:00
Урал – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Роман Акбашев

Роман Акбашев

Факел

 1
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Оренбург

 1
П
Ильнур Альшин

Ильнур Альшин

Факел

 1
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 1
Александр Долгов

Александр Долгов

Химки

 1
И К Ж
Мачей Рыбус

Мачей Рыбус

Спартак

 1 0 0
Тимур Сулейманов

Тимур Сулейманов

Нижний Новгород

 1 0 0
Хорен Байрамян

Хорен Байрамян

Ростов

 1 0 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости