Источник: «Фейеноорд» хочет досрочно расторгнуть аренду Хендрикса

Полузащитник «Спартака» Йоррит Хендрикс может покинуть «Фейеноорд», где выступает на правах аренды, сообщает 1908.nl.

Главный тренер клуба из Роттердама Арне Слот проинформировал 27-летнего полузащитника, что он не входит в его планы. Хендрикс не был включен в список игроков, которые отправятся с командой на предсезонный сбор.

Полузащитник оказался в «Фейеноорде» в январе 2022 год, когда клуб арендовал его у «Спартака». Он провел за голландский клуб 14 матчей, в которых отметился 1 голом и 1 результативной передачей.

Срок его аренды истекает летом 2023 года. Портал Transfermarkt на данный момент оценивает стоимость игрока в 1,8 миллиона евро.