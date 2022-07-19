Оздоев рассказал о предложениях из Турции и Европы

Бывший полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев рассказал, как продвигаются поиски нового клуба.

«Есть предложения от определенных заграничных клубов, из Турции и Европы. Сейчас нахожусь в режиме ожидания, потому что есть много нюансов из-за сложившейся ситуации. Поэтому посмотрим, что из этого выйдет», — рассказал Оздоев в интервью журналисту Ивану Карпову.

Как ранее стало известно «СЭ», Оздоев выбирает между «Торпедо» и «Уралом». Также у 29-летнего игрока есть предложение от бельгийского клуба «Юнион».

За «Зенит» Оздоев выступал с 2018 года, в составе петербургской команды стал четырехкратным чемпионом России, обладателем Кубка России и двукратным победителем Суперкубка.