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Сегодня, 21:53

Оздоев рассказал о предложениях из Турции и Европы

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев рассказал, как продвигаются поиски нового клуба.

«Есть предложения от определенных заграничных клубов, из Турции и Европы. Сейчас нахожусь в режиме ожидания, потому что есть много нюансов из-за сложившейся ситуации. Поэтому посмотрим, что из этого выйдет», — рассказал Оздоев в интервью журналисту Ивану Карпову.

Как ранее стало известно «СЭ», Оздоев выбирает между «Торпедо» и «Уралом». Также у 29-летнего игрока есть предложение от бельгийского клуба «Юнион».

За «Зенит» Оздоев выступал с 2018 года, в составе петербургской команды стал четырехкратным чемпионом России, обладателем Кубка России и двукратным победителем Суперкубка.

Источник: https://t.me/karpinside/22672
Магомед Оздоев
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