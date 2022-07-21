«Краснодар» взял защитника из Сербии, Мендес подпишет соглашение с ЦСКА, Дибала перешел в «Рому»

Трансферные новости и слухи прошедшего дня — в обзоре «СЭ».

Баньяц перешел в «Краснодар»

Полузащитник Михайло Баньяц стал игроком «Краснодара». До этого «быки» сообщали о принципиальной договоренности по переходу футболиста. Контракт рассчитан до июня 2026 года. Ранее 22-летний серб выступал за «Бачку Тополу» и «Инджию». Transfermarkt оценивает хавбека в 1,5 миллиона евро.

Дибала — в «Роме»

Нападающий Пауло Дибала подписал соглашение с «Ромой». Форвард перешел в римский клуб в статусе свободного агента. Контракт подписан до июня 2025 года.

«Решение Пауло присоединиться к нашему проекту — это показатель значимости нашего клуба и результат труда, который помогает нам двигать «Рому» вперед. Дибала — футболист мирового уровня, который выигрывал серьезные трофеи и добился признания. Он принесет высокий класс в нашу команду. Уверен, с ним мы станем сильнее и конкурентоспособнее», — заявил генеральный директор «Ромы» Тиагу Пинту.

Аргентинец уже присоединился к команде и начал предсезонную подготовку вместе с новой командой. 28-летний игрок будет выступать за римлян под 21-м номером.

Пауло Дибала (слева). ФК «Рома»

Мендес близок к трансферу в ЦСКА

Как сообщает журналист Иван Карпов, полузащитник «Унион Эспаньолы» Виктор Мендес завтра прибудет в Москву для подписания соглашения с ЦСКА. До этого сообщалось, что трансфер обойдется москвичам в 2,5 миллиона евро. Нынешний контракт чилийца рассчитан до декабря 2024 года. За игроком помимо ЦСКА следили «Фламенго» и «Лечче». Transfermarkt оценивает 22-летнего хавбека в 2,3 миллиона евро.

«Локомотив» подпишет контракт с Игнатьевым

По информации «СЭ», «Локомотив» подпишет соглашение с нападающим Иваном Игнатьевым по схеме «1+2» до конца недели. Договор будет продлен, если футболист сыграет 15 матчей. Отмечается, что подъемные и агентские в контракте не прописаны. Transfermarkt оценивает россиянина в 1,5 миллиона евро. 23-летний игрок является воспитанником «Краснодара». Ранее он также выступал за «Рубин» и «Крылья Советов».

Иван Игнатьев. Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Динамо» согласовало трансфер Шиманьски в «Фейеноорд»

Полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски в ближайшее время станет игроком «Фейеноорда». По информации 1908.nl, на этой неделе хавбек прилетит в Роттердам. Стороны уже согласовали условия сделки: аренда с возможностью выкупа. Контракт поляка с московским клубом действует до 2026 года. В прошедшем сезоне РПЛ 23-летний футболист сыграл 27 матчей, забил шесть мячей и отдал восемь голевых передач.