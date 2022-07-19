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«Зенит» объявил об аренде полузащитника «Коринтианса» Мантуана с опцией выкупа

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Густаво Мантуан.
Фото Global Look Press

«Зенит» объявил о подписании контракта с полузащитником «Коринтианса» Густаво Мантуаном.

Клуб из Санкт-Петербурга арендовал 21-летнего бразильца на один год с правом выкупа. Хавбек будет выступать за команду под 31-м номером.

Ранее «Зенит» объявил об аренде с опцией выкупа вратаря Ивана Куарежмы — другого футболиста «Коринтианса».

Мантуан — воспитанник «Коринтианса», на его счету 5 голов и 1 результативная передача в 42 матчах за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 1,5 миллиона евро.

Источник: https://t.me/fczenit/6406
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2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
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5
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
6
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
7
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
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10
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
11
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
12
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
13
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
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