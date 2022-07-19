«Зенит» объявил об аренде полузащитника «Коринтианса» Мантуана с опцией выкупа

«Зенит» объявил о подписании контракта с полузащитником «Коринтианса» Густаво Мантуаном.

Клуб из Санкт-Петербурга арендовал 21-летнего бразильца на один год с правом выкупа. Хавбек будет выступать за команду под 31-м номером.

Ранее «Зенит» объявил об аренде с опцией выкупа вратаря Ивана Куарежмы — другого футболиста «Коринтианса».

Мантуан — воспитанник «Коринтианса», на его счету 5 голов и 1 результативная передача в 42 матчах за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 1,5 миллиона евро.