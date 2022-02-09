Драки и тусовки с ножами. В ЦСКА приходит Колумбийский Неймар из криминального района Картахены

Рассказываем о новичке армейского клуба.

Выходец из криминального района

История Хорхе Карраскаля, которого ЦСКА пытался подписать еще летом 2020 года, в чем-то типична для Южной Америки. А футбол для местных мальчишек — зачастую единственная возможность вырваться из неблагоприятных районов. И как раз в таком месте в Картахене появился на свет Карраскаль, забивавший первый голы в ворота, где штанги обозначали камнями.

Бандитизм и наркотики там были обычным делом, и помня об этом, уже выбившийся в люди Хорхе начал давать советы детям из своего района. «Когда я был моложе, я все время участвовал в драках, тусовался с ножами и все такое. Это был район низкого класса, и приходилось защищаться. Без поддержки моей семьи я, вероятно, закончил бы так же, как и мои друзья», — признавался Карраскаль в интервью colfootball.wordpress.

Что он делал хорошо, так это обращался с мячом, хотя бедная семья не могла себе позволить купить нормальную экипировку. На одном детском турнире Карраскаль не выдержал и в перерыве потребовал у тренера хорошие бутсы. Обувь — или скорее ноги мальчишки — оказалась волшебной. За тайм Хорхе превратил счет 0:3 в 4:3, забив все четыре мяча, после чего юного таланта уговорили перебраться в Медельин.

В «Мильонариос» команду старшего возраста тренировал аргентинец Рикардо Лунари, и он был в полном восторге от юноши, заявив: «Я увидел в нем то, что видел в Хуане Романе Рикельме».

Дальше его карьера сделала еще один крутой поворот, и через несколько дней после совершеннолетия колумбиец перешел из «Мильонариос» в «Севилью». Естественно, не на первые роли, так как в той команде Унаи Эмери, которая доминировала в Лиге Европы, пробиться в состав в 18 лет было нереально. Андалусийцы изначально брали игрока на вырост и отправили его во вторую команду, а там карьера Карраскаля едва не оборвалась.

Единственный выход на замену в сегунде обернулся травмой, которая казалась банальной. Через операцию на мениске проходят тысячи футболистов, и это почти рутина, однако Карраскалю занесли инфекцию. Самым страшным было то, что врачи не обнаружили заражение. А потом, когда колумбийцу вдруг стало плохо на тренировке, выяснилось: еще пара дней промедления — и дело могло дойти до ампутации.

Финты от Роналдиньо и дискотеки

Но хорошо то, что хорошо кончается. Перезапустить же карьеру удалось во Львове, где по итогам первого сезона Карраскаля признали лучшим игроком «Карпат». Можно сказать, именно тогда Европа увидела его великолепную технику, которую Карраскаль называет даром небес. Однако далеко не все его финты от природы и многое он подсмотрел, наблюдая за игрой Роналдиньо. «Эластико» в исполнении бразильца для Хорхе был эталонным.

Первый год во Львове колумбиец отыграл на правах аренды и признавался, что не знает, где продолжит карьеру. Тогда в списке претендентов на него фигурировали «Краснодар», киевское «Динамо» и «Шахтер», но в итоге «Карпаты» выкупили южноамериканца за два миллиона евро, а всего через полгода продали в «Ривер Плейт». Все эти сделки потом привели к цепочке скандалов, так как украинский клуб не расплатился вовремя с «Севильей», а сами «Карпаты» не могли добиться денежного перевода из Буэнос-Айреса.

Но футбола это не касалось, и сам Карраскаль был в восторге. Тем более история его приглашения в «Ривер» напоминала сказку, ведь об интересе со стороны Марсело Гальядо он узнал, наблюдая за победным для своей будущей команды финалом Кубка Либертадорес. «У меня были переговоры с «Шахтером» и киевским «Динамо», но я не воспринимал те предложения всерьез, так как попал в лучшую команду Южной Америки», — вспоминал Карраскаль в интервью Clarine.

Однако во Львове запомнили не только финты и полученные футболистом за полтора года 15 желтых карточек. Одно время южноамериканца обвиняли в чрезмерной любви к ночным клубам. На этот счет забавную историю рассказал президент «Карпат» Олег Смалийчук.

«Во Львове была ситуация, что я запретил ему ходить на дискотеки. И тут однажды в 6 утра во Львове кипеж, полиция приехала выбивать двери, соседи жалуются. В итоге я ему дозвонился и спрашиваю, что случилось. Он говорит: «Папа, ты же мне говорил не ходить на дискотеки. Ну вот я купил себе колонки и слушаю музыку». Это было 5-6 часов утра», — рассказывал Смалийчук в интервью Sport.ua.

«Десятка» от Гальярдо

Как потом рассказывали в Колумбии, Карраскаль с тех пор повзрослел и футбол для него на первом месте. Тем более нужно было оправдывать и доверенный ему в «Ривер Плейт» престижный десятый номер, и прозвище Колумбийский Неймар, которое ему не нравится. «Я не Неймар, а Хорхе», — всегда говорил Карраскаль.

Когда-то «десяткой» в клубе из Буэнос-Айреса играл сам Гальярдо, и многие посчитали, что решение передать освободившийся номер новичку — тонкий психологический ход. Таким образом тренер пытался показать, какие надежды он возлагает на Карраскаля.

«Десятый номер в этом клубе очень много значит, — говорил сам Гальяардо TNT Sports. — Я выбрал Карраскаля за его манеру игры, его талант, его теплоту, его способности и потому, что я думаю, что игра с этим номером не будет для него тяжелым бременем».

Однако с ходу стать звездой колумбийцу не удалось, и в качестве причины аргентинские эксперты называли два момента: нестабильность и недисциплинированность. За первые полгода при трех забитых мячах у Карраскаля было две красные карточки. Первую он получил за удар соперника по лицу в игре с «Банфилдом», а после грубого фола в игре Кубка Либертадорес с «Палмейрасом» Гальярдо проводил уходившего с поля игрока ледяным взглядом.

«Я был зол, потому что Карраскаль является игроком, которого я считаю одним из самых уникальных талантов в аргентинском футболе», — негодовал потом Гальярдо.

Однако никаких санкций не последовало. Напротив, тренер всячески пестовал колумбийца, уделяя ему повышенное внимание, а на поле перемещал между центральной зоной и левым флангом. В чемпионском сезоне-2021 Карраскаль выдал несколько ярких игр. Ограничившись шестью «горчичниками», он забил три мяча и отдал столько же результативных передач в 34 матчах, из которых 16 начинал в стартовом составе.

«Талантливые игроки — моя слабость, — говорил Гальярдо в январском интервью ESPN. — Я долго думал об этом, я анализировал это, потому что Карраскаль всегда был игроком, который не мог стабильно использовать свой талант. Но у него есть все ингредиенты для этого: дриблинг, умение менять темп. Иногда приходится ждать дольше, но иногда «Ривер» тебя не ждет. Кто бы ни играл здесь, ему придется ежедневно доказывать, что он зарабатывает свое место. Не знаю, обращали ли вы внимание, но каждый раз, когда Карраскаль получал мяч, болельщики вставали. Сколько в мире игроков могут достичь подобного? Теперь все, что остается сделать игроку, — это выполнить свою работу, чтобы наконец-то совершить скачок в качестве, который нужен «Риверу» в его игре».

Эта фраза остается актуальной. Но уже не для аргентинского суперклуба, а для ЦСКА, где ждут, что колумбиец полностью реализует свой огромный талант именно в Москве.