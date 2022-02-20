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«Динамо» интересуется Мхитаряном, ЦСКА берет опорника «Эвертона», «Химки» подписали Руденко

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян попал в сферу интересов «Динамо»
Матвей Морозов
Корреспондент
Генрих Мхитарян.
Фото Getty Images
Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

Мхитарян может перейти в «Динамо»

Как сообщает «РБ Спорт», полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян попал в сферу интересов «Динамо». Москвичи намерены предложить армянину контракт этим летом. Нынешнее соглашение игрока рассчитано до конца сезона.

По данным «СЭ», переговоры о переходе на данный момент еще не начались. В текущем сезоне 33-летний футболист сыграл в серии А 24 матча, забил три мяча и отдал пять голевых передач.

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ЦСКА ведет Гбамена

По информации инсайдера Ивана Карпова, ЦСКА договорился с «Эвертоном» о переходе полузащитника Жан-Филиппа Гбамена на правах аренды без права выкупа. При этом большую часть зарплаты футболиста возьмут на себя «ириски». Хавбек в ближайшее время присоединится к московскому клубу.

Transfermarkt оценивает 26-летнего игрока в 10 миллионов евро. В нынешнем сезоне он принял участие в трех матчах АПЛ и не отметился результативными действиями.

Руденко — в «Химках»

Нападающий «Спартака» Александр Руденко стал игроком «Химок». Футболист уже прошел медосмотр перед переходом. Ранее отмечалось, что у красно-белых будет право обратного выкупа.

В прошлом сезоне форвард выступал за «Сочи». В текущей кампании 22-летний россиянин играл за «Спартак-2».

Барсов ушел из «Сочи»

Нападающий «Сочи» Максим Барсов подписал контракт с «Балтикой». Арендное соглашение рассчитано до конца сезона. До этого форвард выступал за петербургское «Динамо».

Transfermarkt оценивает 28-летнего игрока в 700 тысяч евро. В этом сезоне футболист принял участие в 10 матчах РПЛ и забил два мяча.

«Земплин Михаловце» взял форварда «Ростова»

Нападающий «Ростова» Давид Тошевски перешел в аренду в «Земплин Михаловце» до конца сезона. Transfermarkt оценивает 20-летнего македонца в 400 тысяч евро.

Ранее он выступал за «Тамбов» и «Гурник». За «Ростов» Тошевски провел семь матчей и не отметился результативными действиями.

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Основные источники исследования

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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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