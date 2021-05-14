«К Азмуну присматриваются «Аталанта» и «Рома». Влашич уедет из России. С Кокориным все запутано». Интервью ведущего эксперта La Gazzetta dello Sport по трансферам

Разговор с Карло Лаудизой.

В последнее время на итальянском рынке в качестве возможных кандидатов на переходы в клубы серии А фигурируют 23-летний хавбек ЦСКА Никола Влашич и 26-летний форвард «Зенита» Сердар Азмун. Лаудиза в интервью «СЭ» выразил свое мнение о вероятности их трансферов и рассказал о перспективах экс-футболистов РПЛ, уже выступающих на Апеннинах.

— Влашич уже давно упоминается применительно к командам из чемпионата Италии. Какова сейчас ситуация с хорватом?

— Насколько мне известно, его окружение неформально контактировало с представителями «Милана» и «Наполи». При этом никаких переговоров за спиной ЦСКА не велось. И вообще пока предметных консультаций с нашими клубами у Влашича еще не было. При этом понятно, что Никола — интересный вариант для Западной Европы. Не удивлюсь, если он летом покинет Россию.

— Что скажете о возможности переезда в серию А Азмуна?

— К нему присматривается «Аталанта», форвард на карандаше у «Ромы». У Сердара скоро заканчивается контракт (летом 2022 года. — Прим. Г.К.), а в Бергамо любят такие варианты. Другое дело, что нынешняя зарплата Азмуна в «Зените» выше стандартных параметров «Аталанты», где очень тщательно следят за подобными вещами. Что касается «Ромы», то надо дождаться фактического появления там Жозе Моуринью, тогда ситуация с трансферами станет понятнее.

Еще в качестве претендента на иранца мелькал «Наполи», но до сих пор я не находил конкретных подтверждений интереса со стороны неаполитанцев. Надо еще понимать, что у команды появится новый тренер — Рино Гаттузо, скорее всего, уйдет. Следует дождаться назначения нового специалиста, а там будет видно. Причем далеко не факт еще, что им станет Лучано Спаллетти, о котором сейчас много пишут в данном контексте.

— Что думаете о перспективах Алексея Миранчука?

— В «Аталанте» понимают, что всегда могут продать полузащитника обратно в Россию, поэтому не беспокоятся на его счет раньше времени. Сейчас Гасперини активно использует Алексея в концовках матчей, и Миранчук регулярно добивает соперников, так что свои шансы в целом использует.

На сегодня ситуация выглядит так, что хавбек получит новую возможность проявить себя в следующем сезоне, тем более клуб наверняка вновь получит право выступать в Лиге чемпионов.

— А вот у Кокорина в «Фиорентине», надо полагать, все в тумане?

— Да — здесь, конечно, все запутано. Причем многое виделось непонятным изначально, так что воздержусь от прогнозов. К тому же и у «фиалок» после завершения сезона будет новый тренер. В числе возможных вариантов называют, в частности, Юрича из «Вероны». Хорват, похоже, перерос этот скромный коллектив, у которого амбиций объективно меньше, чем у «Фиорентины» и тем более у «Наполи».

— Как себя чувствует Гайч в «Беневенто»?

— Серьезно рискует вылететь. Насколько помню, ЦСКА отдавал аргентинца в аренду на два сезона. У хозяина «Беневенто» достаточно денег, чтобы сохранить Адольфо и для серии В, но не знаю нюансов договора. Возможно, там оговорено, что в низшем дивизионе нападающий не станет играть по умолчанию. При этом в силу возраста и физических данных на Гайча не исключено появление спроса в серии А.

— У Шомуродова в «Дженоа» все хорошо?

— Думаю, что цена этого форварда выросла за сезон раза в два. Элдор хорошо себя проявил, это весьма полезный для коллектива футболист. Команда только что официально сохранила место в серии А, так что теперь с холодной головой подумает о трансферах. Продавать игроков и зарабатывать на них приличные деньги президент клуба Энрико Прециози точно умеет.

Я слышал, что к Шомуродову есть, в частности, определенный интерес в английской премьер-лиге. Да и в серии А на него вполне могут найтись покупатели сильнее «Дженоа». Так что не стоит удивляться, если узбек уйдет на повышение, проведя в Генуе всего один чемпионат.