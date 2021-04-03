Кварацхелия снова тащит «Рубин». Забил шикарный гол и все ближе к отъезду в Европу

В матче с «Сочи» все решил выход грузинского полузащитника.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

24-й тур

«Рубин» (Казань) — «Сочи» — 1:0 (0:0)

Гол: Кварацхелия, 71.

«Рубин» (Казань): Дюпин, Зотов, Уремович, Старфельт, Костюков (Кварацхелия, 46), Йевтич (Зуев, 81), Мусаев (Шатов, 62), Макаров (Бакаев, 90+3), Самошников, Абильдгор, Деспотович.

«Сочи»: Н.Заболотный, Терехов, Цаллагов, Заика (Набиуллин, 82), Мевля, Новосельцев (Маммана, 52), Миладинович, Юсупов, Бурмистров (Руденко, 73), Нобоа, А.Заболотный.

Предупреждения: Нобоа, 3. Цаллагов, 33. Зотов, 38. Самошников, 45. А.Заболотный, 57. Зуев, 84. Миладинович, 90+1. Кварацхелия, 90+5.

Судьи: Безбородов, Кудрявцев (оба — Санкт-Петербург), Болховитин (Ленинградская область).

ВАР: Волошин (Смоленск). Богач (Люберцы).

3 апреля. Казань. Стадион «Центральный».

«Рубин» не только против «Сочи», но и «Ак Барса»

«Рубин» опять проводил домашний матч параллельно с хоккейной игрой на «Татнефть Арене», где играл «Ак Барс». В Казани бешеная борьба за болельщика и футбол с хоккеем конкурируют вплотную, играя матчи одновременно (сегодня была первая встреча в серии с «Авангардом», а во время игры с «Химками» — дерби «барсов» с «Салаватом Юлаевым»). Казанцам надо выбирать: либо идти на «Рубин» Леонида Слуцкого, либо на плей-офф Кубка Гагарина. А организаторы и составители календаря не дают и шансов попасть и туда, и туда: нельзя просто так взять и развести матчи «Ак Барса» и «Рубина» по дням.

На старом Центральном стадионе, где нет парковок, на холоде и под проливным дождем 6,5 тысячи человек все-таки выбрали «Рубин». В целом на матче с «Сочи» была маленькая по меркам РПЛ посещаемость, но учитывая обстоятельства и погодные условия — достойная.

Зрители удивлялись, когда увидели состав: «А где Хвича?» Грузин остался в запасе казанцев впервые в этом году. Кварацхелия приехал из сборной за день до игры, толком не тренировался, устал после трех матчей и перелетов, поэтому Слуцкий решил выпустить его только на второй тайм.

В первом у «Рубина» вообще ничего не получалось. «Сочи» выглядел острее, чаще атаковал, оказывал больше давления и в целом смотрелся организованнее. Заметно не хватало не только Хвичи, но и Олега Шатова. Дарко Йевтич, который каким-то чудом стал лучшим игроком матча по версии экспертов «Матч ТВ», замедлял атаки, терял мячи и не всегда принимал правильные решения. А Денис Макаров заметно устал после матчей за молодежную сборную и был не так активен, как обычно. Игре казанцев не хватало всплеска, который во втором тайме привнес Кварацхелия.

Гол Хвичи — наигранная комбинация со сборов

Глядя на табло, кажется, что выход Хвичи перевернул всю игру: грузин появился на поле сразу после перерыва и забил победный гол. На деле все чуть иначе: «Рубин» и во втором тайме с Кварацхелией в составе выглядел натужно, почти не создавал моменты, отрезками проигрывал борьбу. Фактор Хвичи, конечно, помог «Рубину» победить, но не сильно изменил рисунок игры.

Слуцкий после игры отметил, что у команды нет зависимости от грузина. Это правда, хоть он и забил победный гол, но ранее это делали и Джордже Деспотович с Макаровым. «Сочи» не выглядел хуже, просто в составе соперника не нашлось такого таланта, который из ничего на мокром поле после трех за неделю матчей за сборную вот так бы мог исполнить сложный удар. Кстати, на удар Хвичу вывел Олег Шатов, который здорово прочувствовал эпизод. Его выход во втором тайме тоже стал решающим.

Гол Кварацхелии — отработанная комбинация, которую «Рубин» разыгрывал еще на сборах. Такой же гол он забил «Нижнему Новгороду» полтора месяца назад. Как и сейчас, операторы даже не успевали заснять момент, показывая повторы и не ожидая, что будет быстрый розыгрыш мяча в зону перед штрафной. Этот вариант исполнения углового периодически повторяется в матчах против команд, которые здорово борются в штрафной. К тому же ранее серия угловых с подачами в штрафную не помогла «Рубину» создать остроту, игроки «Сочи» уверенно справлялись со всеми навесами.

На Хвичу ходит зритель

Кварацхелия забил три гола за неделю: два за сборную и победный в ворота «Сочи» после возвращения в клуб. Такого результативного отрезка у грузина во взрослой карьере еще не было.

Все это происходит на фоне разговоров о европейском будущем Хвичи. «Рубин» буквально живет в этом настроении: когда же, как и главное — куда — уедет его главная звезда. Потенциал игрока всем очевиден, таких больших по таланту футболистов в Казани еще не было, и это новое для клуба ощущение.

Но все это потихоньку начинает утомлять. «Рубин» стал командой, которая у публики теперь ассоциируется только с талантливым грузином. Отчасти поэтому многие не хотят пропускать матчи, ведь они могут быть последними для Хвичи. Кварахцелия действительно игрок, за которым хочется наблюдать, ходить на стадион, смотря на его забеги по флангу с серией финтов. Люди чуть привстают с кресел, когда видят, как он летит в обводку на троих игроков соперника. Это нормально для «Ноу Камп», когда с мячом Лео Месси. Но для Казани, где последние десять лет футбол не приносит особой радости, Хвича — глоток свежего воздуха.

Благодаря его голу «Рубин» догнал «Сочи» в таблице, сравнявшись с конкурентом за еврокубковые путевки по очкам. Хвича мечтает играть в Европе и ведет туда свою команду. Сегодня только еврокубки помогут удержать игрока, который на радаре у самых больших клубов топ-чемпионатов. В «Рубине» это тоже прекрасно понимают.

После победы над «Сочи» Слуцкий дожидался всю команду, которая благодарила болельщиков и фан-сектор за поддержку, что те выбрали их, а не хоккей на теплой арене под крышей. Тренер пожал руку каждому игроку, а Хвичу еще и очень крепко обнял. Это хотел сделать каждый болельщик, пришедший на Центральный стадион.

Даже жаль, что скоро грузин уедет из «Рубина» и вообще России. Талантливый и яркий футболист экстра-класса, конечно, должен играть в другом месте — на самом высоком уровне, а не в Казани на старом стадионе при шести тысячах зрителей. Его нельзя удержать ни деньгами, ни рассказами о светлом будущем. Хвича и сам понимает, что находится здесь временно, а дальше — только большие клубы.

Но именно такие игроки заставляют болельщиков выбраться из дома, промокнуть насквозь, простоять в пробках и очередях, но затем получить кайф от его яркой игры и уходить со стадиона с улыбкой. Очень грустно, что скоро это ощущение радости уедет из Казани вместе с Хвичей.