«Лучший левый защитник Европы, наш Марселу и укротитель Салаха». Жирков и сборная России: шаг до 100 матчей

Сегодня Юрий Жирков может провести свой 100-й матч за нашу национальную команду. Его карьера в ней невероятна

За сборную России Юрий Валентинович Жирков дебютировал 15 лет назад — 9 февраля 2005 года. Георгий Ярцев вызвал будущего обладателя Кубка УЕФА на товарищеский матч с Италией. Никакого мандража у всегда внешне невозмутимого игрока ЦСКА тогда и в помине не было.

— Я в своих силах уверен. У меня вообще никогда на поле коленки не тряслись. Хотя от других футболистов слышал, что такие случаи не редкость, — рассказывал 21-летний Жирков в разговоре с корреспондентом «СЭ».

— Сычев, Кержаков, Измайлов, примерно ваши ровесники, в высшем дивизионе заявили о себе уже в 18-летнем возрасте. А вы могли бы раньше заиграть на этом уровне? (Жирков впервые сыграл за ЦСКА, куда перешел из тамбовского «Спартака», в 20 лет. — Прим. «СЭ»)

— Считаю, что мог бы. Глядя по телевизору, как в «Спартаке» доверяли Павленко, Данишевскому, другим молодым, думал: а почему я там не играю? Вроде бы ничем не хуже. Нет-нет, я не завидовал. Лишь пытался найти для себя ответ.

— Сильно переживали неудачные смотрины в «Локомотиве», киевском «Арсенале», «Спартаке»?

— Забраковали меня только в дубле «Локомотива». В «Арсенале» Грозный хотел оставить, да и Киев меня очаровал. Однако клубам не удалось договориться. А в «Спартаке» Романцев собирался взять на сбор с основным составом, но у меня не оказалось загранпаспорта. Я остался тренироваться с дублем. И тут позвонил из Тамбова мой тренер Владимир Ковылин: «Возвращайся». Он считал, что перебираться в дубль мне смысла нет.

Стоит заметить, что из трех футболистов ЦСКА, вызванных Ярцевым для подготовки к встрече с итальянцами, в национальную команду прибыл только Жирков. Игорь Акинфеев и Алексей Березуцкий остались в расположении армейского клуба на сборе в Израиле.

— И президент ЦСКА Евгений Гинер, и я разговаривали на этот счет с генеральным директором РФС Александром Тукмановым, — так прокомментировал тогда ситуацию главный тренер красно-синих Валерий Газзаев. — Беседовали и с Георгием Ярцевым. Мы объяснили им наше видение положения вещей. Сборная проводит лишь товарищескую встречу, а успешное выступление ЦСКА в Кубке УЕФА пойдет во благо всему российскому футболу. К тому же следует учитывать наши потери. Поэтому всем армейским игрокам сейчас необходимо сконцентрироваться на подготовке к матчу с «Бенфикой», до которого остается 10 дней. Рад, что здравый смысл в итоге возобладал. Ярцев с Тукмановым к нашей просьбе не вызывать на игру с Италией Акинфеева и Алексея Березуцкого отнеслись с пониманием, за что я им благодарен.

Жирков не мог играть с «Бенфикой» из-за дисквалификации. Иначе его дебют за сборную состоялся бы позже.

— Это безобразие, — не мог скрыть своего возмущения Вячеслав Колосков, дорабатывающий последние дни на посту главы РФС. — У меня нет сомнений, что в сборную должны вызываться все лучшие — независимо от того, готовится клуб к матчам еврокубков или нет. Я это говорил раньше, повторю и теперь. Матч с Италией — последний шанс проверить национальную команду в борьбе с сильным соперником. Больше у нее не будет возможностей для экспериментов. Мы все должны четко и ясно осознавать: потеря хотя бы еще двух очков в отборочном турнире обернется потерей возможности участия в мировом чемпионате. Интересы клуба в очередной раз поставлены выше интересов сборной, которая просто-напросто унижена. Если случится очередное несчастье вроде 1:7, кто будет виноват? Опять Колосков?

Главный тренер «Скуадры адзурры» Марчелло Липпи после предматчевой пресс-конференции охотно пообщался с корреспондентом «СЭ», поделившись своими мыслями о составе россиян. Он, в частности, выразил уверенность, что ворота нашей сборной будет защищать Малафеев, а в атаке выйдет известная ему пара форвардов Сычев — Кержаков. На левом фланге полузащиты Липпи ждал Каряку. Еще он поинтересовался, будет ли играть Измайлов, удивился отсутствию Аршавина и спросил журналистов о том, кто такой Жирков...

С 20-летним армейцем Липпи смог поближе познакомиться уже с первых минут товарищеской встречи. Именно Жирков, а не Каряка расположился слева в полузащите российской сборной. Итальянцы победили спокойно, на классе — 2:0. На следующий день «СЭ» вынес приговор команде Ярцева: «Сборной у России как не было, так и нет». Относительно неплохие оценки от нашего издания получили лишь трое — Малафеев, Евсеев и Жирков. В первом тайме Юрий был активен на своем фланге, в двух случаях сумел переиграть Бонеру. Но вот после перерыва сдал. Впрочем, читатели «СЭ» именно его признали лидером сборной в этой встрече.

Под руководством Ярцева наша команда провела еще два матча в рамках отборочного цикла ЧМ-2006 — с Лихтенштейном и Эстонией. Первый Жирков пропустил из-за болезни. Против прибалтов же вышел с первых минут и наравне с Аршавиным был одним из самых креативных в составе гостей. Тем не менее результат встречи ошарашил футбольную общественность — 1:1.

— Не стоит забывать, что после поколения Колыванова — Кирьякова — Канчельскиса, воспитанных еще в советское время, был провал, — философствовал Колосков. — Во время разрухи футболисты практически не росли. Только теперь появилась плеяда таких звездочек, как Акинфеев, Жирков, Билялетдинов, Кержаков, Аршавин. За ними идут новые таланты. Пока они только на подходе, поэтому я не лукавил, когда говорил, что сейчас для нас максимальный результат — это попадание на европейские и мировые чемпионаты. Но начиная с 2008 года (Вячеслав Иванович как в воду глядел. — Прим. «СЭ»), убежден, будем бороться за высокие места.

«Скромный и дисциплинированный в быту, исполнительный и неутомимый на поле»

Юрий Семин, сменивший Ярцева, в своем дебютном матче против Латвии (2:0) определил Жиркову место слева в защите — выше располагался Аршавин. Юрий отыграл добротно, но в оставшихся пяти встречах отборочного цикла участия не принял. Причина — травма, полученная им в августе 2005-го в Суперкубке УЕФА против «Ливерпуля».

— Вот вы представляете, как бы могла сложиться игра, если бы у нас были Жирков, Сычев?! Насколько все могло быть разнообразнее, красивее... — сетовал Юрий Палыч после ничьей с Португалией (0:0).

При Семине сборная не проиграла ни одного матча, но все-таки не смогла отобраться на чемпионат мира.

Ключевой фигурой в сборной армеец стал при Гусе Хиддинке. В большинстве матчей отборочного цикла Евро-2008 россияне действовали по схемам 3-5-2 или 3-4-3. Жирков выступал в роли левого латераля. В ходе той кампании Юрий записал в свой актив две голевые передачи — в матчах с Македонией (2:0) и Андоррой (4:0). Именно после победы над балканцами у российских болельщиков появилась вера в нашу сборную, которая в Скопье показала яркий, комбинационный футбол.

— Глаз да глаз нужен за Кержаковым. Он сейчас в отличной форме, и субботний хет-трик Андорре стал тому подтверждением. Но больше всего мы боимся Жиркова. В этом году он здорово играет, его дриблинг способен создать нам проблемы, — признавался форвард сборной Хорватии Ивица Олич перед матчем с Россией в Загребе.

Лучшим в той встрече (0:0) российские болельщики признали Игнашевича, на втором месте расположился Жирков.

17 октября 2007 года, безусловно, красный день календаря в истории нашей сборной. В «Лужниках» команда Хиддинка благодаря дублю Павлюченко одержала волевую победу над англичанами — 2:1.

— По-моему, я еще до конца не осознал, что совершила наша сборная. Знаю одно: мы доказали всем, что не зря едим свой хлеб. Ведь после первого тайма англичане вели 1:0 и, похоже, уверовали в свою непобедимость. Но они ошибались, — делился своими впечатлениями Жирков, отыгравший на позиции левого полузащитника все 90 минут.

— Что вам сказал Гус Хиддинк в перерыве?

— Естественно, говорил о том, что надо во что бы то ни стало забить. Если бы мы этого не сделали, то поезд на чемпионат Европы от нас бы ушел. К счастью, этого не произошло. Откуда взялись силы? Порой с человеком происходят необъяснимые вещи. Да и не знает все-таки никто из нас своих возможностей. Почему мы так сыграли после перерыва? Почему я протащил мяч от своей штрафной до чужой? Да потому что нам деваться было некуда!

Непосредственно на сборе перед чемпионатом Европы — в играх с Казахстаном и Сербией — Хиддинк перешел на схему в четыре защитника, переведя Жиркова в оборону.

Накануне Евро-2008 в «СЭ» вышел специальный материал, посвященный уроженцу Тамбова:

«О таких игроках мечтает любой тренер: скромный и дисциплинированный в быту, исполнительный и неутомимый на поле. Вот и Георгий Ярцев на вопрос: «Кто самый трудолюбивый футболист?» — не задумываясь ответил: «Жирков». Миновал, похоже, армеец и самый опасный подводный риф. Сколько его талантливых сверстников, приехавших в Москву и получивших первые неплохие деньги, затягивал сверкающий мир ночной столичной жизни: модные клубы, девушки... Для Жиркова же футбол всегда оставался на первом месте, что позволяет ему постоянно прогрессировать. А на выходные он предпочитает уехать подальше от шумной и суетной Москвы — в Калининград, откуда родом супруга Инна. Вот и за прошедший год большой поклонник «Барселоны» сделал шаг вперед, хотя армейский клуб топчется на месте. Не так-то просто рвать жилы, когда у ряда партнеров перестают гореть глаза, а у левого полузащитника ЦСКА это прекрасно получается. Что не устают отмечать одноклубники. То Акинфеев после матча с «Химками» скажет: «Жирков — великий футболист». То Красич заявит в интервью «СЭ»: «Юра — лучший хавбек России и точно входит в пятерку сильнейших в своем амплуа в Европе». Его козыри прекрасно известны: хороший дриблинг на скорости, который завершается нацеленными передачами. Может он и сам поставить точку. Вспомните слаломный проход Жиркова в матче с «Гамбургом». Тот гол УЕФА признал самым красивым на групповой стадии Лиги чемпионов-2006/07. К названным сильным сторонам добавим резкость, а также большой объем выполняемой работы, в том числе черновой.

Сам Юрий в свою очередь отдавал должное Хиддинку: «У Гуса западный менталитет, он по-иному смотрит на многие вещи. Но профессионализм чувствуется во всем. Меня, признаюсь, удивляют разговоры о том, что этот тренер многого добился за счет везения. Разве такое бывает? Если человек регулярно дает результат, значит, он досконально знает свое дело. И его главные достоинства — мастерство и талант, а отнюдь не умение притягивать удачу. Выход на чемпионат Европы из такой сложной группы — уже достижение для сборной. Не стоит об этом забывать».

Лучший левый защитник Европы. Съел Кайта и ван Перси

На чемпионате Европы Жирков выступил блистательно. В матче с греками (1:0) он был просто бесподобен. Хиддинк вывел его на какой-то невероятный уровень физической готовности, потому что армеец успевал повсюду — и в атаку, и в оборону. И все время — на свежих ногах.

В матче с Швецией главными заводилами наших атак выступали Жирков и Аршавин. Зенитовец забил гол после передачи армейца. На 50-й минуте Жирков в центре поля прервал верховую передачу Нильссона, отдал мяч Аршавину, тот — на левый край Билялетдинову, капитан «Локомотива» сделал изумительный проникающий пас тому же Жиркову, который опять же в касание вывел на убойную позицию Аршавина. Высший класс! Здесь и индивидуальное исполнительское мастерство каждого из участников голевых комбинаций, и шедевр командной игры.

— Замечу, что нынешняя система игры позволяет Юре пробегать меньшее расстояние, чем это было бы при прежней схеме, когда Жирков был вынужден закрывать всю бровку в одиночку. Но в любом случае он прибавляет огромными темпами, — сказал после матча Хиддинк.

Особняком стоит победа над Голландией в четвертьфинале. За тот легендарный матч Жирков вместе с Павлюченко получил от «СЭ» 8,5 балла. Выше оценка только у Аршавина — 9,0. Армеец принял непосредственное участие во втором голе россиян. На 112-й минуте Торбинский выцарапал мяч в центре поля, отдал Жиркову, тот — Аршавину, который вошел с левого фланга в штрафную и навесил на дальнюю штангу, откуда Торбинский, обогнав ван дер Варта и ван Бронкхорста, поразил ворота. 2:1!

В целом в четвертьфинале двужильный Юрий сначала не дал развернуться на своем фланге мощному форварду «Ливерпуля» Кайту, а потом и сменившему его в перерыве нападающему «Арсенала» ван Перси. Мало того, Жирков на пару с Аршавиным настолько затерзал правого защитника голландцев Булахруза, что Марко ван Бастен в начале второго тайма был вынужден заменить его на Хайтингу.

— Жирков, без преувеличения, сегодня один из сильнейших левых защитников в Европе! — с довольным видом констатировал Хиддинк.

— Среди игроков для меня самый яркий — Жирков, — делился в те дни своими впечатлениями от увиденного с корреспондентом «СЭ» Егор Титов. — Юрий еще раз доказал всем сомневавшимся, что обладает именно европейским уровнем игры и ничуть не уступает в классе тем же Аршавину, Павлюченко, Зырянову, которые тоже чудо как хороши на Еuro, но в мастерстве которых никто особо и не сомневался.

— Жирков, у которого, похоже, два сердца, по манере игры и объему полезной работы — ну просто вылитый Вася Рац из нашей команды 20-летней давности! — не скрывал своего восхищения серебряный призер чемпионата Европы-1988 Игорь Беланов.

— Иностранная пресса считает вас одним из претендентов на звание лучшего игрока турнира. Как реагируете на такое признание? — спросили футболиста ЦСКА перед полуфиналом с Испанией.

— Абсолютно спокойно. Но это не значит, что подобное признание не важно. Для любого футболиста высокая оценка его игры очень приятна, да и полезна, наверное, тоже. Но до лучшего игрока Европы мне еще расти и расти.

— А кого вы сами считаете лучшим здесь, на турнире?

— Аршавина, Вилью, Касильяса...

Против Касильяса и компании мы оказались бессильны в полуфинале (0:3), что, впрочем, не помешало УЕФА включить Аршавина, Жиркова, Павлюченко и Зырянова в символическую сборную турнира.

— Я считаю, что есть очень много хороших футболистов, играющих на флангах. Мне на этом турнире больше всего проблем доставил Серхио Рамос, — скромничал Жирков после Евро. — Да вообще крайние игроки ведущих сборных все хорошие. Но я все же предпочел бы, чтобы меня назвали среди лучших левых полузащитников, а не защитников. Как ни крути, первая позиция мне ближе.

Переход в «Челси» , травмы, Марибор

В отборочном цикле ЧМ-2010 Россия заняла второе место в своей группе. Немцы оказались сильнее, хотя в обеих встречах подопечные Хиддинка смотрелись не хуже (1:2, 0:1). В матче в Дортмунде Гус перевел Жиркова в полузащиту. Как оказалось, без потери качества. Уже в самом дебюте встречи Юрий выполнил классную подачу на Погребняка, но Павел не сумел переправить мяч в сетку.

Переход в «Челси», к сожалению, затормозил карьеру Жиркова. Уже на предсезонных сборах лондонцев он получил травму колена, надолго выбившую его из строя. Малое количество игрового времени сказывалось на его выступлениях за сборную. Так, в московском матче с Германией Юрий был далек от своей идеальной формы — к привычной челночной работе он оказался физически не готов...

Журналисты пожурили Гуса за то, что решил выпустить «аристократа» в стартовом составе.

— Жирков провел средний матч, и после трех месяцев простоя это не стало сюрпризом. Не жалеете, что в стартовом составе выставили его, а не Янбаева? — спросили Хиддинка.

— Не жалею. Действительно, игровой практики Юрию недоставало. Но физически он с нагрузками справился, проведя нормальный матч. А предпочтение ему мы отдали потому, что должны были выигрывать. Жирков — футболист, чье видение поля позволяет отдать прекрасный решающий пас. В данном случае нам более необходимо было созидательное начало, которым он обладает в большей степени, чем Янбаев. Янба же больше сориентирован на оборону, у него лучше навык отбора «один в один». Однако он почти никогда не пасует дальше чем на 10-15 метров, а тут необходимо было большее.

Что произошло с нашей командой в ответном стыковом матче со Словенией в Мариборе (0:1), наверное, и сейчас до конца никто объяснить не сможет. Хиддинк отрядил Жиркова в полузащиту, а под ним расположился Янбаев.

— Когда мы проанализировали игру в Лужниках (2:1), то пришли к выводу, что, скажем, второй номер (Бречко. — Прим. «СЭ») подключался к атакам по своему правому флангу постоянно, особенно в последние полчаса, — заметил Гус. — То есть в то время, когда словенцам нужно было уже не обороняться, а забивать. Дома перед ними стояла та же задача, а значит, эту зону нужно было заблокировать. Это стало одной из причин того, что Жирков был выдвинут в полузащиту, а в обороне на этом краю появился Янбаев. Кроме того, все знают, как остро Юрий умеет играть в атаке: «один в один» с ним практически никто не может сравниться. Но, увы, нам помешала реализовать наши планы недостаточная четкость исполнения последнего паса.

Меньше всего вопросов по той ужасной игре возникло как раз к Жиркову. Даже несмотря на удаление в самой концовке (впоследствии арбитр Терье Хауге признал, что ошибочно наказал нашего полузащитника. — Прим. «СЭ»), Юрий оказался самым активным и нацеленным на чужие ворота в составе гостей. Читатели «СЭ» именно его признали тогда лидером сборной.

«Те, кто освистывает Юру за переход в «Анжи» , — не люди!»

Сменивший Хиддинка Дик Адвокат также не видел альтернативы Жиркову на левом фланге обороны. Юрий принял участие в восьми из десяти игр отборочного цикла, сделав две голевые передачи, в том числе и на Дзагоева и в решающем матче со словаками (1:0).

— Парадокс заключается в том, что на позиции левого защитника Жирков имеет гораздо большую свободу в атаке, — заметил тренер сборной после игры. — Далеко не все осознают, что своевременное подключение вперед крайнего защитника куда более непредсказуемо для чужой обороны. Сейчас Жирков функционально готов лучше, чем во времена «Челси». Не забудем, что со своими оборонительными обязанностями против словаков он справился хорошо, хотя ему противостояли не последние футболисты. Юрий и их успевал нейтрализовывать, и по возможности остро атаковать. В принципе Жирков может быть очень современным крайним защитником. Но сам предпочитает играть на другой позиции.

Большой конфуз произошел в домашнем товарищеском матче с Сербией. Болельщики не могли простить Жиркову того, что, решив вернуться из «Челси» в Россию, он выбрал «Анжи» Сулеймана Керимова, погнавшись, по их мнению, прежде всего за длинным рублем. На протяжении 70 минут зрители освистывали бывшего «аристократа».

Дик Адвокат, естественно, встал на защиту своего футболиста.

— Вы поставите Жиркова на следующий матч или примете во внимание реакцию болельщиков? — вопрос голландцу на послематчевой пресс-конференции.

— Конечно, поставлю! Вы хотите, чтобы мы проиграли? Жирков будет играть всегда! Поверьте мне, ту зарплату, которую Юрий будет получать в «Анжи», он мог бы получать и в другом клубе. Вместо того чтобы радоваться, что отличный игрок возвращается в национальный чемпионат, его на протяжении 70 минут освистывают! Я этого совершенно не понимаю.

— Вы заменили Жиркова именно потому, что его освистывали?

— Нет. Он сам попросил замену.

Роман Широков ожидаемо был более резок в высказываниях.

— Мы не считаем, что это болельщики сборной России. Могли и не приходить на стадион. Это не люди.

— По игре не чувствовалось, что Жирков расстроен. А в раздевалке?

— А как вы думаете? Приехал в Россию — а здесь такие чудо-поклонники. Только непонятно, за кого они болеют...

— Это какая-то непонятная ситуация. Честно говоря, мы обалдели от таких скандирований. Можно подумать, Юра страну предал! Неприятно играть в такой атмосфере, — поддержал Широкова Погребняк.

Жирков с достоинством прошел это испытание. Уже в следующей игре — с македонцами (1:0) — он, по признанию специалистов, стал лучшим на поле. Трибуны успокоились.

— Понятно было, что все рано или поздно затихнет, ну а с той игрой, что способен показывать и показал Юра, это вообще не могло длиться долго, — констатировал Аршавин.

— В этом матче Жирков с Аршавиным сыграли так здорово, как позволяют их возможности! — восхищался Адвокат. — Постоянное движение и перемещения Андрея открывали пространство для Юрия, и тот прекрасно этим пользовался. Почему Тошак заменил своего правого вингера? Потому что тот все время не успевал за Жирковым.

«Дик, почему вы поставили Жиркова в защиту, черт подери?! Два гола из его зоны...»

После того как сборная решила задачу по выходу на чемпионат Европы, некоторые эксперты и журналисты призывали Адвоката не использовать Жиркова в защите. В качестве альтернативы, в частности, предлагалась кандидатуры Алексея Березуцкого и Дмитрия Комбарова, но Маленький Генерал остался верен своим принципам.

На Евро-2012 Юрий отыграл все три матча в группе. Против чехов (4:1) солировали другие — Дзагоев и Павлюченко. Жирков же провел встречу на своем привычном добротном уровне. А вот после встречи с поляками у болельщиков и специалистов возникли вопросы к представителю «Анжи». С одной стороны, Юрий заработал фол, Аршавин выполнил подачу со штрафного, и Дзагоев открыл счет. Однако именно из-за спины Жиркова выскочил Блащиковски и поразил дальний угол ворот Малафеева — 1:1.

Журналисты атаковали Адвоката после финального свистка.

— По матчу с Польшей у многих есть претензии к Жиркову. Согласны с тем, что он проиграл дуэль Блащиковски на своем фланге?

— Не думаю, что мы должны в чем-то его винить. В целом я был удовлетворен выступлением Жиркова в этих двух матчах. В первом тайме встречи с поляками я вообще не видел у соперников их правого фланга! Даже те эпизоды, которые имели место после перерыва, не заставили меня пересмотреть общую точку зрения. Жирков и к атакам подключался регулярно и эффективно.

— Казалось, иногда чрезмерно.

— Возможно, зато это соответствует нашему созидательному стилю игры. Сколько раз он прорывался по своему краю до чужих ворот!

— Мог ли Жирков принять иное решение в голевом эпизоде, когда Блащиковски выскочил у него из-за спины?

— Проблема в том, что Юрий не защитник. И он сам это прекрасно знает. Он там играет, поскольку я его об этом прошу. Считаю, что Жирков на этой позиции приносит пользу команде. Но изначально он атакующий игрок! Тут все зависит от того, что ты как тренер хочешь. Стремишься ли ты видеть на позиции крайнего защитника строго игрока обороны или футболиста, который способен создать остроту и в атаке. Я предпочитаю второй вариант.

Адвокат не изменил себе и вновь отрядил Жиркова на левый фланг обороны в матче с греками (0:1). К сожалению, ту встречу Юрий не может занести себе в актив. Как, впрочем, и вся сборная. Именно из зоны 5-го номера после неудачной срезки Игнашевича соперник забил единственный гол в игре, отправивший нас домой.

Журналисты «СЭ» раскритиковали голландского специалиста за его решения по составу.

— Из зоны Жиркова нам забили в Варшаве поляки, а потом — снова греки. Что творилось в такие моменты в вашей голове, Дик? Какие процессы в ней происходили? Почему после всего, что было, вы сказали в своем интервью: «Проблема в том, что Юрий не защитник. И он сам это прекрасно знает. Он там играет, поскольку я его об этом прошу». Зачем вы просили его играть в защите, черт подери, если на пару голевых атак у Жиркова — три гола в наши ворота?!

Или вот еще:

— Квинтэссенцией отношения сборной к турниру стал эпизод с пропущенным в субботу голом. И дело не в срезке Игнашевича — со всяким может случиться, чего уж там. Аута, в результате которого Карагунис убежал один на один с Малафеевым (как Аршавин в 2008-м с ван дер Саром), могло бы и не быть, прояви чуть больше рвения Жирков. Полузащитник «Анжи» неудачно принял передачу от Глушакова, но вместо того, чтобы догнать уходящий за боковую мяч — это можно было сделать, — остановился. А зачем напрягаться, если можно подышать, тем более что тайм к концу подходит? За такие вот рассуждения мы и наказаны...

«Я не защитник»

Дик Адвокат в интервью «СЭ» уже в 2018 году так вспоминал ту неудачу:

— Матч с поляками был на Евро самым тяжелым. Весь стадион болел против нас. А поляки летели вперед, они не имели права проиграть. В итоге — ничья.

— А потом была Греция.

— Одна ошибка перечеркнула все старания. Наша сборная проводила отличный турнир — 4:1 над Чехией, ничья с хозяевами, надо было просто сыграть в свою силу с греками и готовиться к плей-офф. Но Жирков ошибся, и нам забили гол.

— Виноват Жирков?

— Нет, виноваты все. И те, кто не забил. Просто его потеря привела к голу в наши ворота, что тут скрывать? Это не значит, что Жирков плохой футболист, он отличный, очень техничный, с мячом обращается как никто, поэтому до сих пор в сборной. Но факты есть факты...

Через три дня после фиаско в Польше Жирков дал интервью «СЭ», в котором в очередной раз подчеркнул, что ему гораздо удобнее играть в полузащите.

— У вас есть какое-то объяснение случившемуся на Eвро?

— Нет, начало хорошее получилось, конечно. С Польшей сыграли неплохо. Но проиграли Греции — и это совершенно все перечеркнуло.

— Это Адвокат виноват, да? Его плохая система подготовки? Вы мало тренировались, не как с Хиддинком?

— Каждый тренер свою систему выстраивает по-своему. Меня все равно не покидает ощущение, что произошла какая-то обидная, нелепая, ужасная случайность. Одна ошибка... Один гол... И все перевернулось. А не случись этой ошибки и этого гола, все твердили бы: Адвокат молодец, все правильно сделал — вот это система у него!

— Коллеги рассказывали, что вам категорически не нравилось играть слева в обороне. Но вот я смотрю двусторонку на сборе «Анжи» — и снова здравствуйте, левый защитник Жирков. Вы с Хиддинком ваше амплуа после Евро обсуждали?

— Не обсуждали, — усмехнулся Жирков. — Я готов играть где тренер скажет. Что мне, нарочно играть плохо, что ли, чтобы меня налево в защиту не ставили?

— Почему вам там не нравится?

— Потому что по всем критериям это не моя позиция!

— А какая ваша?

— Та, где играл раньше. Левый атакующий полузащитник. Вы же спрашиваете, где удобнее мне. Мой ответ: слева в полузащите. Но есть мнение тренера, я с ним соглашаюсь.

— Ваше мнение о Фабио Капелло, которого сватают на пост рулевого сборной?

— Тренер, который умеет побеждать и много чего выиграл. А в прошлом был известным футболистом. И тренировал сборную Англии. Конечно, с Капелло было бы интересно поработать. Это великий специалист.

«Капелло не объяснял, почему в Бразилии я сыграл один матч»

Но именно при итальянце Жирков потерял место в национальной команде. Сначала из-за больного колена, затем из-за того, что не мог набрать оптимальную форму. В итоге Капеллло сделал выбор в пользу Дмитрия Комбарова.

— Правда ли, что перед одним из первых сборов команды вы сами попросили Капелло не вызывать вас из-за проблем с коленом? — спросили полузащитника «Анжи» в ноябре 2012 года.

— Да. Было такое.

— Не боитесь, что Капелло мог просто поставить крест на игроке, который отпрашивается из сборной сам?

— В тот момент иного выхода не было — колено болело так, что крест можно было поставить на всей моей карьере. Капелло сам играл на высоком уровне, поэтому, думаю, все понял правильно.

— То есть в сборную вернуться вы хотите?

— Никогда от нее не отказывался. Другое дело, что ехать надо полностью здоровым, иначе можно всех элементарно подвести.

В итоге в отборочном цикле ЧМ-2014 Юрий провел всего два матча — с Португалией (0:1) и Люксембургом (0:4), в котором вышел на замену на последние 20 минут. Непосредственно перед турниром в Бразилии Жирков принял участие в двух из четырех контрольных спаррингов — со Словакией и Марокко. Оба раза он выходил слева в полузащите, а против африканцев наконец забил свой дебютный гол за сборную.

На ЧМ-2014 Жирков сыграл только с корейцами (1:1), на 71-й минуте уступив место на поле Кержакову, который и спас нас от поражения. Юрий, надо признать, в той встрече не блеснул (оценка от «СЭ» — 5,5). Возможно, поэтому против Бельгии слева в полузащите вместо него действовал Канунников (оценка — 6,0), а с Алжиром — Шатов (4,5).

«Если Жирков оказался не готов к ЧМ, зачем он вышел в важнейшем матче с Кореей? — задавался вопросом корреспондент «СЭ». — А если все же был готов, то почему его до конца турнира посадили на лавку? Вилы получаются: что одно, что другое — это тренерская ошибка»

Впрочем, Капелло в свойственной ему манере не стал пояснять журналистам свои решения по составу.

— Почему Жирков в первом матче вышел в стартовом составе, а потом прочно сел в запас? И почему вы во всех трех матчах предпочли Глушакова Денисову, хотя сухая статистика вроде бы требовала обратного? — спросили итальянца после турнира.

— Не люблю обсуждать отдельных игроков, — отрезал Капелло. — Это технический вопрос. Жирков некоторые матчи отбора играл, некоторые нет. То же и Глушаков и Денисов. Я выбираю тех из 23 исполнителей, которых считаю лучшими. И на чемпионат мира я позвал лучших. У меня нет симпатий или антипатий.

— Капелло не объяснял мне, почему я провел на чемпионате мира один матч, — позже рассказывал Жирков корреспонденту «СЭ». — Постоянно анализирую те встречи. И прихожу к выводу, что мы могли и должны были всех обыгрывать. Вспомните поединок со сборной Бельгии — в какой-то момент Россия доминировала на поле. Могли взять минимум очко, а то и три. Но... Чего-то не хватило, пропустили мяч, и... Хотя были и хорошие атаки, и моменты. Или игра с Кореей. В начале встречи, конечно, переволновались, отдали инициативу, хотя надо было идти вперед, прессинговать. А мы сели сзади, и нас начали переигрывать во всех линиях. В той встрече мы вообще неправильно действовали. А ведь Капелло предупреждал, что самая сложная и ключевая игра будет с корейцами. Так и получилось. А вот с бельгийцами и Алжиром выглядели лучше, но уже было поздно, да и удача не улыбнулась.

— Капелло называет минусом тот факт, что все сборники представляют сейчас отечественный чемпионат. Вы имеете опыт выступления в английской премьер-лиге...

— Вспомните — и Павлюченко играл в Англии, и Аршавин, и Билялетдинов. И что? Когда наши футболисты там садились на лавку или нерегулярно появлялись на поле, все сразу начинали говорить, что им необходимо вернуться в Россию, чтобы получать игровую практику. А когда все приехали обратно, то вновь закричали: давайте уезжайте в Европу. В общем, это далеко не главный фактор. И у нас в стране есть нормальная конкуренция и нормальные игроки с опытом выступления на Западе.

Перепалка со Слуцким. «Возможно, Юра больше не будет играть в сборной»

Несмотря на неудачу в Бразилии, Капелло сохранил свой пост в сборной России, которая под его руководством начала отбор к Евро-2016. Без Жиркова. В матчах против Лихтенштейна, Молдавии и Австрии на левом краю полузащиты Дон Фабио выпускал Черышева, против Швеции — Шатова.

Впервые после ЧМ-2014 Юрий появился на поле в майке национальной команды в гостевой встрече с Черногорией. Нашей команде засчитали победу со счетом 3:0 за беспорядки на трибунах и петарду, брошенную в Акинфеева.

Принял он участие и в последнем матче Капелло у руля нашей сборной. В домашнем поединке с Австрией (0:1) Жирков, пожалуй, стал единственным, кто подавал признаки жизни в атаке. Постоянно совершал рывки и открывался, пробовал придумать что-то интересное, выполнял ряд неплохих подач, одну из которых неплохо замыкал Кокорин. Очень хорош был во втором тайме и нанес опаснейший удар под перекладину, который парировал Альмер.

Под руководством Леонида Слуцкого, сменившего Капелло, сборная одержала четыре победы в четырех оставшихся матчах группы. Жирков отыграл лишь в первом — против Швеции (1:0). Новый тренер вернул его в защиту, а выше — в средней линии — расположился Шатов. Против Лихтенштейна (7:0), Молдавии (2:1) и Черногории (2:0) Юрий выйти на поле не смог из-за травмы бедра.

Свой второй гол за национальную команду Жирков забил в контрольном матче с Францией (2:4) в марте 2016-го. Болельщики признали его лучшим игроком той встречи.

— Реальной конкуренции слева в обороне у него сейчас, похоже, нет, — писал «СЭ» про Жиркова сразу после матча. — Как его собственный гол, так и невыход Комбарова даже на минуту это подчеркнул. А перевод Кузьмина налево после замены Жиркова — штука опять же на крайний случай, поскольку Олег — игрок правоногий.

Однако в раздевалке Слуцкий предъявил претензии Жиркову, Юрий огрызнулся... Через несколько дней после поражения от французов гостем редакции «СЭ» стал Герман Ткаченко, президент компании ProSports Management, представляющей интересы футболиста.

— В чем заключаются претензии Слуцкого к Жиркову? — спросили Ткаченко.

— Они игрового плана. Мне показалось, что Юрий стал одним из лучших в матче в Сен-Дени. Но у тренера есть право давать свою оценку, и у Слуцкого мнение, отличное от моего. В колонке Ильи Казакова между строк можно прочитать, что Юра, возможно, больше не будет выступать за сборную.

— Это позиция игрока или консолидированная — Жиркова и тренера?

— Диалог между ними был. И то, что до таких формулировок доходило, — это точно. Но уверен, что это просто эмоции. Юра такой человек, которому легче всего «пихать», безобидный парень. Но мне казалось, что он к себе такого отношения не заслуживает. При этом у тренера, повторю, есть полное право давать оценку футболистам своей команды. С большой любовью отношусь к Слуцкому, у него появилась уверенность в том, что он делает. Это здорово, но сомневаться до принятия решения — путь более глубокий, выверенный. Иногда бывает, что уверенность может перерасти в самоуверенность. Но мне кажется, это не тот случай.

При Слуцком Жирков действительно больше ни разу за сборную не сыграл. На Евро-2016 он не поехал.

— С Юрой у нас был разговор после матча с Францией, но не в перерыве. Не могу сказать, что это был конфликт, но и мирной беседой назвать нельзя. Общались с Жирковым один на один, никого больше рядом не было, — рассказал Слуцкий в большом интервью «СЭ» в мае 2016-го. — После того матча мы много раз созванивались с Юрием. Его травму ахилла вел врач сборной Эдуард Безуглов, футболист прилетал в Москву, консультировался, я был в курсе всей этой ситуации, постоянно общались. Все время говорили, мол, Юра, давай определяйся. Последний созвон с ним был в Казани, после празднования чемпионства ЦСКА. Жирков сказал: «У меня действительно сильно болит ахилл, понимаю, что не смогу помочь сборной в этой ситуации».

А вот мнение самого Безуглова:

— Юру уже несколько недель беспокоит ахилл, — констатировал Эдуард. — Он периодически воспаляется у многих футболистов. Правда, жить не мешает. Облегчение какое-то потом наступает. Юра играл на обезболивающих. Проходил постоянно лечение.

— И вы считаете, его рискованно брать на чемпионат Европы?

— Да, риск есть. Помните, ситуация с Романом Широковым перед чемпионатом мира — 2014? Он же на сборах тоже тренировался. Но закончилось операцией на ахилловом сухожилии. Подобное могло произойти с Юрой. Здоровье игрока важнее всего. Рисковать им никто не имеет права.

— Но последнее слово в таких ситуациях все равно за футболистом? Жирков же мог и рискнуть?

— Есть объективные показатели, которые демонстрируют картину четко. Юра всегда хотел играть за сборную. Никогда не отказывался. И тренер хотел видеть его у себя в команде. Никаких проблем не было. Но сегодня мы посовещались и приняли решение: не стоит усугублять его проблему.

«С травмой ахилла не шутят. Из-за нее Широков не сыграл на ЧМ-2014»

За фиаско команды Слуцкого Жирков наблюдал по телевизору.

— Почему я не поехал на Евро? Бывало, выходил и с оторванной мышцей, и с чем только ни играл. Но травма ахилла — это не какой-то мышечный спазм или что-то подобное. С этим не шутят. Тот же Широков чемпионат мира именно из-за этого пропустил.

— Главный вопрос к вам после всего этого — вы со сборной России закончили?

— Я слышал, какие-то люди уже собирают подписи под тем, чтобы ее расформировать? И до этого было много разговоров про то, что пора выгнать стариков — и Игнашевича, и меня, и других. Еще после чемпионата мира. Ну, пусть выгоняют.

— Вас действительно волнуют петиции в Интернете?

— Да нет, конечно. Но я вот недавно прочитал, что «Уэльс» — первая британская команда, которая за какое-то очень существенное количество лет вышла в полуфинал Eвро. А сборная России играла там в 2008-м. Не так уж все у нас плохо. И многие именитые игроки остаются на таких турнирах без плей-офф. Я не думаю, что ребята выходили во Франции только постоять на поле. Просто в какой-то момент не шла игра, появлялась растерянность, и потому и словаки, и «Уэльс» брали контроль над ситуацией. Результат в итоге, понятно, не очень хороший. Провал есть провал.

— И все-таки, если вас позовут и ахилл не будет беспокоить — да или нет?

— Трудно сказать. Однозначного «нет» я не говорю, а там посмотрим. Все зависит от тренера, который придет, от того, как он, надеюсь, сам будет выбирать состав команды, смотреть, кто лучше готов, а кто нет, и не будет слушать других мнений. Ни петиций, ни чьих-то указаний.

Станислав Черчесов, сменивший Слуцкого, позвал Жиркова — и тот вернулся. И от этого союза все однозначно только выиграли. В 14 из 16 матчей, предшествующих домашнему чемпионату мира (включая и Кубок Конфедераций — 2017) Юрий действовал на позиции латераля.

За две недели до матча с Саудовской Аравии Черчесов поменял схему, перешел на игру в четыре защитника. Против Турции (1:1) Жирков действовал на позиции левого крайнего из них, и журналисты не упустили шанс покритиковать главного тренера за эксперименты накануне большого турнира: «На смену латералям пришли фланговые защитники. В матче с Турцией слева в обороне играл Жирков. А больше всех матчей при Черчесове сыграл Кудряшов — 19. И вот он сел на лавку. Надо было два года наигрывать Кудряшова в стартовом составе, чтобы в конце заменить его Жирковым. Просто блестяще! Конечно, дело в том, что Кудряшов больше подходит команде как левый центральный защитник в схеме 5-3- 2. А Жирков, наверное, мобильнее и полезнее впереди, он лучше знает левый фланг. Достав бабушкин микроскоп, можно обнаружить логику. Но почему так много всего, что требует помощи микроскопа?»

— На левом фланге после невключения в заявку Рауша остался один Жирков. Справится ли он с нагрузкой в свои-то годы? — спросили Черчесова после оглашения окончательного состава на домашний ЧМ.

— Если вы почему-то не считаете Кудряшова игроком, который действует слева, значит, да, тогда один Жирков. А что касается возраста Юрия, я вам гарантированно могу сказать, что он по сравнению с прошлым годом показывает даже более высокую скорость. И выносливость. Кстати, Самедов тоже. Кстати, Семенов тоже. И почти все остальные. Давайте не смотреть на возраст.

«В больное плечо я Салаха не бил, это не хоккей»

Против Саудовской Аравии (5:0) Жирков вышел с первых минут и поучаствовал в первой голевой атаке. Но вот его участие в матче с Египтом оказалось под вопросом. Юрия беспокоила боль в голеностопе.

— Травму я получил еще в контрольном матче с Турцией, подвернул голеностоп, — впоследствии вспоминал Жирков. — На ахилл все перешло позже. Голеностоп болел, я с этой болью играл, в конце концов левая нога не выдержала, и воспалился ахилл. От перегрузки, наверное. Причем это не тот ахилл, из-за которого я не поехал на Евро-2016. Тогда проблемы были с правым, теперь — с левым.

— Правда, что матч с Египтом вы провели на обезболивающих?

— Да. А когда ахилл уже совсем сильно заболел, пришлось замениться в конце игры.

Юрию на своем фланге предстояло сдержать главную звезду африканцев — Салаха. Форвард из-за последствий травмы, возможно, играл и не на своем ливерпульском уровне, но все равно оставался опасен. Все, что Египет создал, было заслугой Мохамеда. И его индивидуальное мастерство, способность создать гол из ничего выглядели опасностью в любую секунду. Но с ней, этой опасностью, в первую очередь справился Жирков. Притом что сам совершил спортивный подвиг, выйдя на поле с достаточно серьезной травмой голеностопа. Более того, уже при 3:0 Черчесов решил его поберечь и заменить — но свидетели рассказывали корреспонденту «СЭ», что минут десять Жирков делал вид, что не слышит вопроса о том, как его нога. Притом что она болела. Человек готов был делать для команды все. И сладил с Салахом — пусть и при помощи подстраховки, в первую очередь со стороны Игнашевича и Зобнина.

— Против Салаха играть было тяжело, это футболист мирового уровня, — делился своими впечатлениями Жирков. — Что мне говорил Черчесов? Да пару слов сказал: встречай во время приема мяча, отрабатывай. Поручали ли мне лично опекать Салаха? В первом тайме он с моей стороны играл, так что конечно. Но и Зобнин и Игнашевич действовали против него.

— Не пытались по правилам атаковать Салаха в корпус, чтобы он почувствовал свое больное плечо?

— В первом тайме я его особо не трогал. А во втором пару раз ударил по ногам, не успев сыграть в мяч. Довольно прилично. Однажды он обернулся, посмотрел, сказал что-то на своем языке. Но в плечо ни разу не бил. Это не хоккей, где применяют силовые приемы, и порой намеренно в больное место. Задачи бить его у меня не было — просто Салах очень быстрый игрок, и так по эпизоду получалось.

«Как только Юра выходит на поле — забывает про боль, становится воином»

— Жирков по-прежнему очень хороший игрок! Больше, чем раньше, — Гус Хиддинк в разговоре с обозревателем «СЭ» Игорем Рабинером не скрывал тогда своего восхищения действиями одного из своих любимых российских футболистов.

— В каком смысле?

— Только поймите меня правильно — очень его люблю! Когда я говорил: «Юрий, будем играть в четыре защитника, и ты слева в обороне», — его лицо становилось кислее вашей кислой капусты. (Смеется.) Но Жирков всегда рвался только вперед, как этот парень из «Реала» — Марселу. Он не хотел играть сзади. Теперь Юрий действует чрезвычайно дисциплинированно и очень помог Игнашевичу в борьбе против Салаха. Вернее, они помогли друг другу.

— Причем Жирков играл с болезненной травмой голеностопа.

— Знаю. Но ему сказали: «Юрий, надо!» И он вышел. А уж если Жирков выходит на поле, то играет отлично. Так часто и раньше бывало — за пределами газона он ворчал, говорил о болях или не о той позиции. Но как только оказывался на поляне — становился воином. И остается им по сей день. Потому что он любит играть в футбол, и сейчас не меньше, чем раньше!

«Против Испании окончательно добил ахилл. Что смог — то сделал»

Черчесов дал Жиркову передышку в матче с Уругваем (0:3), чтобы тот смог минимизировать свои проблемы с голеностопом перед четвертьфиналом. Против Испании Россия сыграла в три центральных защитника, Юрию отводилась роль левого латераля.

— Сложно было перестраиваться обратно на пять, когда уже привыкли к четырем? — задали вопрос Жиркову.

— Какие-то ошибки, наверное, все равно были, но мне кажется, что команда хорошо сыграла по этой схеме. Во всяком случае, в обороне, что в том матче было главным. Все 11 человек отрабатывали сзади. С испанцами нельзя было ни на секунду потерять концентрацию — это тут же закончилось бы плохо. Кто-то называл нашу игру в том матче антифутболом, но в открытый футбол с Испанией играть невозможно! Мы это на себе испытали в 2008 году, когда два раза попытались сыграть с ними в атакующий футбол — и потерпели два крупных поражения.

Превозмогая боль, он отыграл первый тайм и был заменен в перерыве.

— Боюсь, для Жиркова это был последний матч на турнире, — сказал Черчесов после исторической победы. — Если только к финалу его подготовим. Он вышел на поле с больной ногой, выдержал тайм, но потом травма дала о себе знать.

— Против Испании, можно сказать, окончательно добил ахилл, — вздыхал Юрий. — Надеялся, что смогу сыграть полностью, хотя уже пропускал много тренировок. Даже предыгровую провел не на сто процентов. Но что смог — то сделал.

В полуфинале с хорватами он сборной уже помочь не мог:

— Хорватия — это уже было без шансов. Ходить не мог, все время хромал. Боль была сильная.

— Что чувствовали, наблюдая за четвертьфиналом с Хорватией со стороны?

— Это очень тяжело. Просто невозможно. В голове все прокручиваешь, переживаешь, думаешь, как сыграл бы сам. Знаете, когда я наблюдал со скамейки за игрой с Хорватией и понимал, что ничем не могу помочь ребятам, то мелькала мысль: лучше вообще не смотреть. Узнавать об изменениях счета по Интернету. Я же, когда Мариу Фернандес сравнял счет, забыл о травме, вскочил и рванул было с ребятами на поле. Но тут такая боль в ахилле пронзила, что даже добежать и обняться со всеми не смог. Еле дохромал назад. Думаю, этим рывком еще больше ахилл потянул. В такой момент обо всем забываешь. Мы настраивались дойти до конца турнира и порадовать болельщиков, но уступили в лотерее. Хотя выглядели, считаю, лучше.

— К финалу или матчу за третье место, если бы Россия туда добралась, могли бы успеть восстановиться?

— Думаю, нет.

Уход и возвращение. Следующая остановка — Евро?

После чемпионата мира Жирков, как и Игнашевич, объявил о завершении карьеры в сборной: «Не хватает уже сил играть на таком уровне. Последняя травма — еще один намек. Не остается времени на семью, детей. Считайте, второе лето без отпуска. И после Кубка конфедераций, и сейчас нужно возвращаться в «Зенит» и после 50 дней на базе опять улетать на сборы. Очень тяжело. Хотел бы поблагодарить всех, с кем играл, всех тренеров, наших болельщиков и, конечно, свою семью, которая уговорила меня остаться в команде и сыграть на чемпионате мира»

Всю осень 2018 года Юрий Валентинович промучился с ахилловым сухожилием, ни разу не выйдя на поле в составе «Зенита». К марту 2019-го он наконец-то вернулся в строй и неожиданно для многих решил возобновить выступления за национальную команду: «Это очень долгая история. Я соскучился по футболу и решил — чем больше в этом сезоне проведу матчей, тем лучше. Да и Черчесов меня позвал, не мог отказать».

В итоге помог сборной отобраться на чемпионат Европы, приняв участие в пяти встречах цикла и сделав голевую передачу в гостях против шотландцев (2:1).

Сегодня 37-летний Юрий Валентинович может стать пятым игроком в истории сборной России, кому покорился рубеж в 100 матчей. По всей видимости, весной он опередит Василия Березуцкого (101) и, возможно, догонит или даже превзойдет Виктора Онопко (109) и Игоря Акинфеева (110). Вряд ли ему удастся побить только рекорд Сергея Игнашевича (126).

Хотя кто знает...