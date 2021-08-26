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«Реал» увеличит предложение по Мбаппе

02:13
Кильян Мбаппе. Фото Instagram
Кильян Мбаппе. Фото Instagram
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«Реал» по-прежнему заинтересован в покупке нападающего «ПСЖ» Кильяна Мбаппе. В среду, 25 августа, спортивный директор парижского клуба Леонардо сообщил о намерении игрока сборной Франции покинуть команду.

Килиан Мбаппе.«ПСЖ» отказался продавать Мбаппе в «Реал» за 160 миллионов евро

Как сообщает RMC, «Реал» не потерял интереса к подписанию Мбаппе, несмотря на резкий отказ со стороны «ПСЖ» на первое предложение. Парижане не согласились отпустить игрока за 160 миллионов евро.

По информации источника, мадридский клуб увеличит предложение по 22-летнему французу. Нынешний контракт игрока истекает 30 июня 2022 года.

Напомним, Мбаппе перешел в «ПСЖ» из «Монако» в 2017 году на правах аренды, а затем клуб выкупил его за 145 миллионов евро. С тех пор он забил 133 гола и сделал 63 голевые передачи в 174 матчах за парижан.

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Евгений Козинов все материалы автора

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