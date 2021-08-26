Капитан «Браги» Франсержиу перешел в «Бордо»
01:49
Полузащитник «Браги» Франсержиу продолжит карьеру во Францию. «Бордо» объявил о подписании 30-летнего бразильца. С игроком заключен контракт до 2024 года с возможностью продления еще на один сезон.
По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 6 миллионов евро. За новую команду Франсержиу будет выступать под номером 13.
В прошлом сезоне бразильский полузащитник забил 8 голов и сделал 2 голевые передачи в 44 матчах. В этом сезоне он успел отметиться голом в матче за Суперкубок Португалии против «Спортинга» (1:2).
Бразилец с 2017 года выступал за «Брагу» и являлся одним из капитанов команды.
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