Капитан «Браги» Франсержиу перешел в «Бордо»

Полузащитник «Браги» Франсержиу продолжит карьеру во Францию. «Бордо» объявил о подписании 30-летнего бразильца. С игроком заключен контракт до 2024 года с возможностью продления еще на один сезон.

По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 6 миллионов евро. За новую команду Франсержиу будет выступать под номером 13.

В прошлом сезоне бразильский полузащитник забил 8 голов и сделал 2 голевые передачи в 44 матчах. В этом сезоне он успел отметиться голом в матче за Суперкубок Португалии против «Спортинга» (1:2).

Бразилец с 2017 года выступал за «Брагу» и являлся одним из капитанов команды.