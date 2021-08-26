«Тоттенхэм» может заплатить 25 миллионов евро за Сарра

Полузащитник «Метца» Пап Метар Сарр в ближайшие дни станет игроком «Тоттенхэма». Как сообщает Foot Mercato, 18-летний сенегалец на этой неделе успешно прошел медицинское обследование в Лондоне.

Сумма трансфера может составить около 25 миллионов евро, с учетом всех бонусов. Тем не менее, сезон-2021/22 Сарр на правах аренды проведет в «Метце».

Сарр в прошлом году перешел в «Метц» из сенегальской академии «Дженерейшн Фут». В сезоне-2020/21 он сыграл в 25 матчах за основной состав и забил 4 гола.