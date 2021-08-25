Спортивный директор «ПСЖ» пообещал не препятствовать уходу Мбаппе в «Реал»

«ПСЖ» не будет препятствовать уход в «Реал» нападающего Килиана Мбаппе, заявил спортивный директор парижан Леонардо.

«Килиан Мбаппе хочет перейти в «Реал», и мы не будем его удерживать, — цитирует Леонардо итальянский журналист Фабрицио Романо в своем Twitter. — Мы ответили отказом на первое предложение «Реала», но если наши условия будут выполнены, то посмотрим.

Мы не планируем снова говорить с «Реалом» про Мбаппе. Трансферное окно закрывается в полночь 31 августа. Но мы не собираемся отпускать его за меньшие деньги, чем мы заплатили «Монако» за него. Мы до сих пор должны им.

Мы никогда не планировали продавать его. Никогда. Люди говорят, что я хочу продать его, а Нассер (Аль-Хелаифи, президент «ПСЖ» — Прим. «СЭ») не хочет, но Нассер думает так же, как и я. У нас одинаковая точка зрения. Но если игрок хочет уйти, то на наших условиях».

Ранее Романо сообщил, что «ПСЖ» отказался продавать Мбаппе «Реал» за 160 миллионов евро.