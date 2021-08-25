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Флорентино Перес заявил, что в «ПСЖ» грубо ответили на предложение «Реала» по Мбаппе

19:51
Килиан Мбаппе. Фото Twitter
Килиан Мбаппе. Фото Twitter
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Президент «Реала» Флорентино Перес рассказал о переговорах с «ПСЖ» по трансферу Килиана Мбаппе.

«Они уже ответили, и это было грубо», — цитирует Переса в своем Twitter испанский комментатор Хосе Мануэль Морено.

Ранее спортивный директор «ПСЖ» Леонардо заявил, что клуб готов отпустить Мбаппе в «Реал», но только на своих условиях. Мадридский клуб предложил за него 160 миллионов евро, но «ПСЖ» ответил отказом.

В текущем сезоне 22-летний футболист провел 3 матча за «ПСЖ» и забил 1 мяч при 2 голевых передачах.

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Евгений Петров все материалы автора

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