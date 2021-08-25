Флорентино Перес заявил, что в «ПСЖ» грубо ответили на предложение «Реала» по Мбаппе
19:51
Президент «Реала» Флорентино Перес рассказал о переговорах с «ПСЖ» по трансферу Килиана Мбаппе.
Le he preguntado a Florentino P?rez que si han contestado los dirigentes del PSG y el presidente del @realmadrid me ha dicho textualmente: «Ya han contestado y groseramente».— Jos? Manuel Moreno (@josemorenoco) August 25, 2021
«Они уже ответили, и это было грубо», — цитирует Переса в своем Twitter испанский комментатор Хосе Мануэль Морено.
Ранее спортивный директор «ПСЖ» Леонардо заявил, что клуб готов отпустить Мбаппе в «Реал», но только на своих условиях. Мадридский клуб предложил за него 160 миллионов евро, но «ПСЖ» ответил отказом.
В текущем сезоне 22-летний футболист провел 3 матча за «ПСЖ» и забил 1 мяч при 2 голевых передачах.
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