Флорентино Перес заявил, что в «ПСЖ» грубо ответили на предложение «Реала» по Мбаппе

Президент «Реала» Флорентино Перес рассказал о переговорах с «ПСЖ» по трансферу Килиана Мбаппе.

Le he preguntado a Florentino P?rez que si han contestado los dirigentes del PSG y el presidente del @realmadrid me ha dicho textualmente: «Ya han contestado y groseramente». — Jos? Manuel Moreno (@josemorenoco) August 25, 2021

«Они уже ответили, и это было грубо», — цитирует Переса в своем Twitter испанский комментатор Хосе Мануэль Морено.

Ранее спортивный директор «ПСЖ» Леонардо заявил, что клуб готов отпустить Мбаппе в «Реал», но только на своих условиях. Мадридский клуб предложил за него 160 миллионов евро, но «ПСЖ» ответил отказом.

В текущем сезоне 22-летний футболист провел 3 матча за «ПСЖ» и забил 1 мяч при 2 голевых передачах.