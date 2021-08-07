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«ПСЖ» может использовать Эйфелеву башню для презентации Месси

11:26
Лионель Месси. Фото Reuters
Лионель Месси. Фото Reuters
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«ПСЖ» планирует задействовать Эйфелеву башню для презентации нападающего Лионеля Месси, утверждает Lance.

По данным источника, парижане арендовали башню на 10 августа.

В 2017 году «ПСЖ» уже задействовал Эйфелеву башню, чтобы объявить о покупке Неймара.

5 августа «Барселона» объявила, что Месси покидает клуб. 7 августа сообщалось, что форвард в ближайшие дни станет игроком «ПСЖ». 34-летний аргентинец подпишет двухлетний контракт с возможностью продления еще на сезон.

Месси играл за «Барселону» с лета 2000 года. Вместе с командой он одержал 10 побед в чемпионате Испании, по 7 — в Кубке и Суперкубке Испании, 4 — в Лиге чемпионов, по 3 — в Суперкубке Европы и на клубном ЧМ. Сейчас форвард является свободным агентом.

Дополнительная информация:

https://www.lance.com.br/futebol-internacional/psg-reserva-torre-eiffel-para-anunciar-contratacao-messi-diz-jornalista.html

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Виктория Кравченко все материалы автора

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