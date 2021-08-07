«ПСЖ» может использовать Эйфелеву башню для презентации Месси
«ПСЖ» планирует задействовать Эйфелеву башню для презентации нападающего Лионеля Месси, утверждает Lance.
По данным источника, парижане арендовали башню на 10 августа.
В 2017 году «ПСЖ» уже задействовал Эйфелеву башню, чтобы объявить о покупке Неймара.
5 августа «Барселона» объявила, что Месси покидает клуб. 7 августа сообщалось, что форвард в ближайшие дни станет игроком «ПСЖ». 34-летний аргентинец подпишет двухлетний контракт с возможностью продления еще на сезон.
Месси играл за «Барселону» с лета 2000 года. Вместе с командой он одержал 10 побед в чемпионате Испании, по 7 — в Кубке и Суперкубке Испании, 4 — в Лиге чемпионов, по 3 — в Суперкубке Европы и на клубном ЧМ. Сейчас форвард является свободным агентом.
Дополнительная информация:
https://www.lance.com.br/futebol-internacional/psg-reserva-torre-eiffel-para-anunciar-contratacao-messi-diz-jornalista.html
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