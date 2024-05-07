«Манчестер Юнайтед» готов продать Каземиро за 35 миллионов евро

«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность продажи опорного полузащитника клуба Каземиро. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, руководство «красных дьяволов» планирует разгрузить зарплатную ведомость команды по окончании сезона-2023/24, расставшись с 32-летним бразильцем. Сумма предполагаемого трансфера хавбека в другой клуб оценивается в 35 миллионов евро.

Каземиро выступает за «Манчестер Юнайтед» с августа 2022 года. С тех пор он отыграл 80 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 9 результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2025/26.