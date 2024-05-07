«Манчестер Юнайтед» готов продать Каземиро за 35 миллионов евро
«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность продажи опорного полузащитника клуба Каземиро. Об этом сообщает TEAMtalk.
По информации источника, руководство «красных дьяволов» планирует разгрузить зарплатную ведомость команды по окончании сезона-2023/24, расставшись с 32-летним бразильцем. Сумма предполагаемого трансфера хавбека в другой клуб оценивается в 35 миллионов евро.
Каземиро выступает за «Манчестер Юнайтед» с августа 2022 года. С тех пор он отыграл 80 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 9 результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2025/26.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|36
|26
|5
|5
|88-28
|83
|
2
|Ман. Сити
|35
|25
|7
|3
|87-33
|82
|
3
|Ливерпуль
|36
|23
|9
|4
|81-38
|78
|
4
|Астон Вилла
|36
|20
|7
|9
|73-53
|67
|
5
|Тоттенхэм
|35
|18
|6
|11
|69-58
|60
|
6
|Ньюкасл
|35
|17
|5
|13
|78-56
|56
|
7
|Челси
|35
|15
|9
|11
|70-59
|54
|
8
|МЮ
|35
|16
|6
|13
|52-55
|54
|
9
|Вест Хэм
|36
|13
|10
|13
|56-70
|49
|
10
|Борнмут
|36
|13
|9
|14
|52-63
|48
|
11
|Брайтон
|35
|12
|11
|12
|53-57
|47
|
12
|Вулверхэмптон
|36
|13
|7
|16
|49-60
|46
|
13
|Фулхэм
|36
|12
|8
|16
|51-55
|44
|
14
|Кр. Пэлас
|36
|11
|10
|15
|49-57
|43
|
15
|Эвертон
|36
|12
|9
|15
|38-49
|39
|
16
|Брентфорд
|36
|9
|9
|18
|52-60
|36
|
17
|Нот. Форест
|36
|8
|9
|19
|45-63
|29
|
18
|Лутон Таун
|36
|6
|8
|22
|49-78
|26
|
19
|Бернли
|36
|5
|9
|22
|39-74
|24
|
20
|Шеффилд Юн.
|36
|3
|7
|26
|35-100
|16
|11.05
|14:30
|
Фулхэм – Ман. Сити
|- : -
|11.05
|17:00
|
Борнмут – Брентфорд
|- : -
|11.05
|17:00
|
Эвертон – Шеффилд Юн.
|- : -
|11.05
|17:00
|
Ньюкасл – Брайтон
|- : -
|11.05
|17:00
|
Тоттенхэм – Бернли
|- : -
|11.05
|17:00
|
Вест Хэм – Лутон Таун
|- : -
|11.05
|17:00
|
Вулверхэмптон – Кр. Пэлас
|- : -
|11.05
|19:30
|
Нот. Форест – Челси
|- : -
|12.05
|18:30
|
МЮ – Арсенал
|- : -
|13.05
|22:00
|
Астон Вилла – Ливерпуль
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|25
|
|
Коул Палмер
Челси
|21
|
|
Александр Исак
Ньюкасл Юнайтед
|20
|П
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|12
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|10
|
|
Энтони Гордон
Ньюкасл Юнайтед
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|27
|1
|9
|
|
Родри
Манчестер Сити
|31
|1
|8
|
|
Бубакар Камара
Астон Вилла
|20
|1
|7