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«Эвертон» и «Интер» интересуются Дюмфрисом, который хочет покинуть ПСВ

08:47
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Защитник ПСВ Дензел Дюмфрис может покинуть клуб, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 25-летний голландец намерен уйти из команды в летнее трансферное окно. Сообщалось, что игроком интересуются «Эвертон» и «Интер». ПСВ готов продать защитника за 20 млн евро.

В сезоне-2020/21 Дюмфрис провел 41 матч за ПСВ, на его счету 4 гола и 9 результативных передач. Контракт Дензела с ПСВ рассчитан до 30 июня 2023 года.

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Сергей Разин все материалы автора

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