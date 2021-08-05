«Барселона» объявила, что Лионель Месси покинет клуб

«Барселона» на официальном сайте объявила, что нападающий Лионель Месси не станет подписывать новый контракт с клубом.

LATEST NEWS | Leo #Messi will not continue with FC Barcelona — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 5, 2021

30 июня Месси стал свободным агентом после окончания контракта с «Барселоной».

Планировалось, что 34-летний аргентинец заключит новое соглашение в начале августа. Однако 5 августа появилась информация, что переговоры по новому контракту зашли в тупик.

Форвард является воспитанником сине-гранатовых. В составе клуба он становился десятикратным чемпионом Испании, семь раз брал Кубок страны и восемь раз — Суперкубок. Также он четырежды побеждал в Лиге чемпионов, по три раза выигрывал Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

В августе 2020 года Месси пытался покинуть «Барселону» из-за конфликта с руководством клуба. Позднее он заявил, что принял решение остаться, так как не хотел вступать в юридический спор с «Барселоной», а также из-за желания его семьи остаться в Каталонии.

Месси шесть раз становился обладателем «Золотого мяча», что является рекордом.