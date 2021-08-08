«Рома» может приобрести Белотти в случае ухода Джеко
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Форвард «Торино» Андреа Белотти может продолжить карьеру в «Роме», сообщает журналист Николо Скира.
По сведениям источника, римский клуб рассматривает 27-летнего итальянца в качестве замены Эдину Джеко, который может перейти в «Интер». Также «Рома» следит за Джанлукой Скамаккой из «Сассуоло».
Ранее сообщалось, что Белотти интересен «Зениту», однако сам футболист отказывается переезжать в Россию.
В прошедшем сезоне Белотти провел 36 матчей за «Торино» и забил 13 мячей при семи голевых передачах. Также он стал чемпионом Европы в составе сборной Италии.
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