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«Рома» может приобрести Белотти в случае ухода Джеко

01:22
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Форвард «Торино» Андреа Белотти может продолжить карьеру в «Роме», сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, римский клуб рассматривает 27-летнего итальянца в качестве замены Эдину Джеко, который может перейти в «Интер». Также «Рома» следит за Джанлукой Скамаккой из «Сассуоло».

Ранее сообщалось, что Белотти интересен «Зениту», однако сам футболист отказывается переезжать в Россию.

В прошедшем сезоне Белотти провел 36 матчей за «Торино» и забил 13 мячей при семи голевых передачах. Также он стал чемпионом Европы в составе сборной Италии.

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Сергей Разин все материалы автора

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