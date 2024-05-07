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Сегодня, 17:28

«Флуминенсе» объявил о возвращении Тьяго Силвы

Руслан Минаев
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Тьяго Силва.
Фото Global Look Press

«Флуминенсе» объявил о переходе защитника Тьяго Силвы. 39-летний бразилец подписал контракт на правах свободного агента.

Силва выступал за «Флуминенсе» с 2006 по 2009 год, куда он перешел из московского «Динамо».

В составе клуба из Рио-де-Жанейро защитник становился обладателем Кубка Бразилии в 2007 году.

Ранее Силва в течение четырех сезонов выступал в «Челси». За «синих» он провел в общей сложности 152 матча, забил 9 голов и сделал 4 результативные передачи.

Футбол
ФК Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
Тьяго Силва
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