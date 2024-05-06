Кузьмичев поделился мнением о возможном трансфере Антона Миранчука в «Спартак»

Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичев считает, что московскому клубы мог бы пойти на пользу переход полузащитника Антона Миранчука в команду.

«В принципе, с учетом того, что в «Спартаке» условного 10 номера может сыграть только один Михаил Игнатов, наверное, это был бы неплохой вариант. По крайней мере, создать конкуренцию. Это было бы на пользу Игнатову и, соответственно, укрепило бы середину поля», — цитирует Кузьмичев Metaratings.ru.

Мирачук играет за «Локомотив» в РПЛ с 2017 года, в 2018-м он стал с командой чемпионом страны. В нынешнем сезоне на его счету 4 гола и 4 голевых передачи в 25 матчах чемпионата.