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Сегодня, 16:04

Агент Крунича: «Зенит»? Сейчас Раде счастлив в «Фенербахче»

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Агент Никола Коларов, представляющий интересы полузащитника «Фенербахче» Раде Крунича, оценил возможный переход его клиента в «Зенит».

«В данный момент я не могу говорить об этом, потому что чемпионат еще не закончен. Сейчас Раде выступает в составе «Фенербахче» и счастлив там. Так что пока невозможно говорить о других клубах и интересе», — цитирует Коларова «РБ Спорт».

30-летний Крунич перешел в «Фенербахче» в январе 2024 года. Сумма трансфера боснийского футболиста из «Милана» составила 3,5 миллиона евро. Всего за турецкий клуб он отыграл 18 матчей, отличившись 1 результативной передачей.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Фенербахче
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 27 9 5 13 30-38 32
11
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
12
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
13
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
14
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 26 4 8 14 26-40 20
Результаты / календарь
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30 тур
4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
 2 : 1
4.05 19:30
Краснодар – Ахмат
 0 : 1
5.05 16:30
Динамо – Сочи
 - : -
5.05 19:00
Пари НН – Спартак
 - : -
6.05 15:45
Урал – Балтика
 - : -
6.05 18:00
Факел – Зенит
 - : -
6.05 20:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
6.05 20:30
Локомотив – Ростов
 - : -
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Матео Кассьерра

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

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П
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Максим Глушенков

Локомотив

 12
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Константин Тюкавин

Динамо

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Спартак

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