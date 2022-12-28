Источник: «Локомотив» договорился о трансфере Ильи Лантратова из «Химок»

Вратарь Илья Лантратов может продолжить карьеру в «Локомотиве», сообщает журналист Иван Карпов.

По его информации, уже завтра, 29 декабря, Лантратов должен подписать контракт с железнодорожниками, после чего отправится в отпуск.

27-летний вратарь выступал за «Химки» с 2019 года. Он провел за команду 95 матчей, пропустил 127 мячей и 33 раза отыграл на ноль.

«Локомотив» занимает 14-е место в таблице чемпионата России, набрав 13 очков за 17 туров.