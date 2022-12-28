Колосков: «Пиняев и Глушенков — талантливые ребята, но не факт, что они усилят «Локомотив»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о трансферах нападающего Максима Глушенкова и полузащитника Сергея Пиняева в «Локомотив».

«Пиняев и Глушенков — талантливые ребята, задатки у них хорошие, но не факт, что они усилят «Локомотив». Только время покажет, смогут ли эти ребята расцвести в «Локомотиве», заранее ничего нельзя сказать. Многое зависит от того, как будет построен тренировочный процесс, насколько он будет соответствовать планам развития этих игроков в техническом и тактическом отношении и так далее. В общем, перспективы у Пиняева и Глушенкова действительно есть, но многое зависит от них самих и от тренерского штаба «Локомотива». Они смогут стать усилением для клуба только в том случае, если тренер сумеет развить их природные качества», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

28 декабря 18-летний Пиняев и 23-летний Глушенков подписали с «Локомотивом» четырехлетние контракты.

В текущем сезоне на счету Пиняева 11 матчей в РПЛ, в которых он забил три гола и отдал две голевых передачи. Глушенков в нынешнем сезоне провел 16 матчей в чемпионате России, забил пять голов и отметился шестью результативными передачами.

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков за 17 матчей.