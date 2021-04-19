Президент УЕФА ответил на вопрос, смогут ли игроки клубов Суперлиги участвовать в Евро-2020

Президент УЕФА Александер Чеферин уточнил, смогут ли футболисты из клубов Суперлиги выступать за свои национальные команды Евро-2020.

«Игроки не смогут выступать в турнирах УЕФА. Но пока не могу сказать, с какого момента это начнется.

Можно ли будет ввести запреты, используя европейские законы? Об этом подробно не говорили. Прошло всего 14 часов с момента объявления о Суперлиге. Но, думаю, скоро мы сделаем соответствующее заявление. У нас есть поддержка от Еврокомиссии», — сказал Чеферин на видеоконференции для СМИ.

Ранее глава УЕФА жестко отреагировал на создание Суперлиги, о формировании которой стало известно в ночь с 18 на 19 апреля. В нее вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Еще 3 основателя и 5 команд-участниц должны быть объявлены позднее. Планируется, что турнир начнется в августе 2021 года.

(Александр Бобров)