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Президент УЕФА ответил на вопрос об условиях возвращения 12 клубов-основателей Суперлиги в еврокубки

16:22
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Президент УЕФА Александер Чеферин подчеркнул, что 12 клубов-основателей Суперлиги еще не исключены из европейского футбола.

О создании нового клубного турнира заявили: «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус».

— Исключаю ли возможность возвращения этих клубов? Я не говорил, что они уже исключены из европейского футбола пожизненно, — сказал Чеферин во время видеоконференции для СМИ. — Сейчас они ведут себя неправильно. Это очевидно любому человеку с любым IQ.

Что нужно сделать для возвращения? Не нужно упрашивать, умолять. Нужно относиться с уважением. А именно уважения я в последнее время не видел. Нужно уважать других, другие клубы. Поймите, Аньелли, президент Ассоциации клубов, куда входят две с лишним сотни клубов, сбежал. Мне трудно понять, как люди могут зайти так далеко.

(Александр Бобров)

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