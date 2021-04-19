«Письмо было подписано суперчеловеком». Президент УЕФА объяснил, почему не ведет переговоры с Суперлигой
16:18
Президент УЕФА Александер Чеферин отметил, что союз не ведет никаких переговоров с новым клубным турниром — Суперлигой.
— Мы не ведем никаких переговоров с Суперлигой. Она прислала нам письмо с просьбой провести срочную встречу. Письмо было подписано не знаю кем — видимо, суперчеловеком. Не было подписи, — подчеркнул Чеферин.
(Александр Бобров)
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