Футбол
Суперлига
Новости
Статьи
Новости   //    Футбол   //    Суперлига

«Письмо было подписано суперчеловеком». Президент УЕФА объяснил, почему не ведет переговоры с Суперлигой

16:18

Президент УЕФА Александер Чеферин отметил, что союз не ведет никаких переговоров с новым клубным турниром — Суперлигой.

— Мы не ведем никаких переговоров с Суперлигой. Она прислала нам письмо с просьбой провести срочную встречу. Письмо было подписано не знаю кем — видимо, суперчеловеком. Не было подписи, — подчеркнул Чеферин.

(Александр Бобров)

Опрос

проголосовало: 8061
Все опросы
Лига чемпионов — без лучших: как относитесь к идее создания 12 топ-клубами Суперлиги?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Топ-клубы Европы против УЕФА: идея создания Суперлиги, реформа Лиги чемпионов