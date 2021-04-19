«Письмо было подписано суперчеловеком». Президент УЕФА объяснил, почему не ведет переговоры с Суперлигой

Президент УЕФА Александер Чеферин отметил, что союз не ведет никаких переговоров с новым клубным турниром — Суперлигой.

— Мы не ведем никаких переговоров с Суперлигой. Она прислала нам письмо с просьбой провести срочную встречу. Письмо было подписано не знаю кем — видимо, суперчеловеком. Не было подписи, — подчеркнул Чеферин.

(Александр Бобров)